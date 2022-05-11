مواصفات رائعة في أحدث هواتف وان بلس OnePlus 10R ببطارية كبير وشاشة شديدة الوضوح والسعر منافسة

شركة وان بلس OnePlus تعلن عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة هاتف OnePlus 10R، الهاتف يضم شاشة كبيرة يصل حجمها 6.7 بوصة من نوع Fluid AMOLED يصل دقتها 2412×10807 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 80 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 32 دقيقة فقط، الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف OnePlus 10R

التصميم والأبعاد وزن الهاتف 186 جرام.

طول الهاتف 163.3 مم، عرض 75.5 مم، سمك 8.2 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأخضر. الشاشة من نوع Fluid AMOLED.

يصل حجمها 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 2412×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة محمية الحماية Corning Gorilla Glass 5.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 11. المعالج نظام المعالجة من نوع mediatek dimensity 8100-max 5 nm.

معالج رسوم من نوع Mali-G610 MC6.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8، 12 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 32 دقيقة.

الإتصالات يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع نانو سيم NaNo SIM.

يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

GPS.

البلوتوث.

Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

الدوران.

التقارب.

البوصلة.

الجيروسكوب.

البصمة (أسفل الشاشة).

مميزات كاميرا هاتف OnePlus 10R

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 بزاوية عريضة.

تدعم تقنية البانوراما، HDR.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

تدعم تقنية البانوراما، HDR.

فلاش ليد مزدوج.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف OnePlus 10R

الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.

لا يدعم الراديو.

الهاتف مفتقر منفذ سماعات 3.5mm.

محتوى علبة هاتف OnePlus 10R

جهاز OnePlus 10R.

شاحن سريع.

كابل USB.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

جراب للحماية.

كتيب التعليمات.

سعر هاتف OnePlus 10R