مواصفات رائعة في أحدث هواتف وان بلس OnePlus 10R ببطارية كبير وشاشة شديدة الوضوح والسعر منافسة
شركة وان بلس OnePlus تعلن عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة هاتف OnePlus 10R، الهاتف يضم شاشة كبيرة يصل حجمها 6.7 بوصة من نوع Fluid AMOLED يصل دقتها 2412×10807 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 80 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 32 دقيقة فقط، الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف OnePlus 10R
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف OnePlus 10R
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف OnePlus 10R
- الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم الراديو.
- الهاتف مفتقر منفذ سماعات 3.5mm.
محتوى علبة هاتف OnePlus 10R
- جهاز OnePlus 10R.
- شاحن سريع.
- كابل USB.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- جراب للحماية.
- كتيب التعليمات.
سعر هاتف OnePlus 10R
- سعر الهاتف عالميًا 410 دولار أمريكي.
- في مصر 7749 جنيه مصري.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 1684 ريال سعودي.