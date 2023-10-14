مواصفات دراجة Kilow Gravel؛ شركة Kilow تكشف عن دراجة كهربائية جديدة مزودة بإطار من ألياف الكربون
كشفت الشركة الفرنسية للتنقل الكهربائي Kilow عن دراجة كهربائية جديدة تحمل اسم Kilow Gravel، مزودة بإطار مصنوع من ألياف الكربون.
وتستمد الدراجة تصميمها من سيارات Kilow الكهربائية خفيفة الوزن، حيث صممت لتناسب ركوب التضاريس الوعرة والمناطق الحضرية.
وتحتوي Kilow Gravel على محرك Bikedrive Air منخفض العزم داخل إطار الكربون، يوفر سلاسة في القيادة وثلاثة أوضاع للمساعدة الكهربائية للدواسة.
كما تضم بطارية توفر مدى يصل إلى 50 كم، وإطارات من Hutchinson ، وتبلغ تكلفتها نحو 10 آلاف دولار.
وتمثل هذه الدراجة الجديدة أول خطوة لشركة Kilow في سوق الدراجات الكهربائية، ضمن استراتيجيتها لتوفير حلول مبتكرة للتنقل الأخضر.
المواصفات
|ناقل حركة
|ناقل حركة Sram Force AXS بـ12 سرعة
|النوع
|دراجة جبلية
|الإطار
|ألومنيوم 6061
|الفرامل
|قرص هيدروليكي
|العجلة
|700C
|الإطارات
|700C x 40c
|مجموعة الحركة
|شيمانو 105
|المقاود
|كربون
|المقود
|كربون
|السرج
|اسفنج
|الوزن
|8.5 كجم
|السعر
|10 آلاف دولار
شرح تفصيلي
وفيما يلي شرح تفصيلي لبعض المواصفات:
- الإطار: مصنوع من الألومنيوم 6061، وهو مادة قوية وخفيفة الوزن.
- الفرامل: قرص هيدروليكي، وهي توفر قوة كبح قوية في جميع الظروف الجوية.
- العجلة: مقاس 700C، وهي الحجم القياسي للدراجات الجبلية.
- الإطارات: مقاس 700C x 40c، وهي إطارات عريضة توفر ثباتًا وراحة إضافية.
- مجموعة الحركة: شيمانو 105، وهي مجموعة حركة يابانية عالية الأداء.
- السرج: اسفنج، وهو سرج مريح يوفر دعمًا جيدًا.
- الوزن: 8.5 كجم، وهو وزن خفيف نسبيًا بالنسبة لدراجة جبلية.
تتميز دراجة كيلوو غرافيل بتصميمها الأنيق وأداءها العالي، مما يجعلها خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن دراجة جبلية متعددة الاستخدامات يمكنهم استخدامها في مجموعة متنوعة من التضاريس.