مواصفات دراجة Kilow Gravel؛ شركة Kilow تكشف عن دراجة كهربائية جديدة مزودة بإطار من ألياف الكربون

كشفت الشركة الفرنسية للتنقل الكهربائي Kilow عن دراجة كهربائية جديدة تحمل اسم Kilow Gravel، مزودة بإطار مصنوع من ألياف الكربون.

وتستمد الدراجة تصميمها من سيارات Kilow الكهربائية خفيفة الوزن، حيث صممت لتناسب ركوب التضاريس الوعرة والمناطق الحضرية.

وتحتوي Kilow Gravel على محرك Bikedrive Air منخفض العزم داخل إطار الكربون، يوفر سلاسة في القيادة وثلاثة أوضاع للمساعدة الكهربائية للدواسة.

كما تضم بطارية توفر مدى يصل إلى 50 كم، وإطارات من Hutchinson ، وتبلغ تكلفتها نحو 10 آلاف دولار.

وتمثل هذه الدراجة الجديدة أول خطوة لشركة Kilow في سوق الدراجات الكهربائية، ضمن استراتيجيتها لتوفير حلول مبتكرة للتنقل الأخضر.

المواصفات