مواصفات جديدة عن ايفون 14 برو – iPhone 14 Pro 2022

ظهرت تسريبات كثيرة حول هاتفiPhone 14 ايفون 14 رغم عدم إطلاق بعد، و من المتوقع أن تشمل سلسلة ايفون 14 في عام 2022 أربعة هواتف جديدة ليس من بينها إي هاتف بإصدار ميني، كما تخطط شركة آبل لإلغاء الإصدار بشاشة صغيرة نظرا لتحقيقه مبيعات أقل من التوقعات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على التسريبات الخاصة بهاتف ايفون 14 برو.

هواتف ايفون

تعد هواتف الآيفون من الأجهزة التي تقدم مستوى أمان عالي على مختلف الجوانب، وذلك بسبب التقنيات التي يستخدمها الآيفون من أجل ذلك، فمعروف عن هواتف الآيفون أنها لا تستخدم تقنية البلوتوث إلا مع الأجهزة التي من نفس نوعها، إضافة إلى مِيزة التحديثات التي تتم لنظام التشغيل الخاص بالهواتف، كما توفر هواتف ايفون العديد من الأكسسوارات الخاص به، مثل سلك الشاحن وسماعات الرأس، حيث تتميز هذه الأكسسوارات بجودة الاستخدام والصوت وغير ذلك، وحسب رأي العديد من مستخدمين هواتف ايفون فأن كابلاتها تتمتع بجودة كبيرة وغير متوفرة في نظام التشغيل أندرويد، وهو ما يميز هاتف آيفون عن أي هاتف آخر.

مواصفات هاتف iPhone 14

حسب التسريبات الجديدة هناك أحتمال ظهور سلسلة تتضمن من هواتف ايفون iPhone 14، بحيث يتوفر هاتفين يحتوي كلاً منه على شاشة 6.1 بوصة وهاتفين آخرين بشاشة قياسها 6.7 بوصة تعني أكبر، والتخلص من الشاشات الصغيرة بقياس 5.4 بوصة، وذلك على أختلاف سلسلة هواتف ايفون 12 الحالية بالنسبة للمواصفات المتواجدة فيهم، ومن هذه المواصفات كالتالي:

إلغاء الإصدار الميني في العام المقبل 2022 والذي كانت تعتمد عليه أبل في سلسلة ايفون 12.

تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، بحجم يصل إلى 2.5 ميكرومتر.

رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، بحجم يصل إلى 2.5 ميكرومتر. تحتوي على إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهي المِيزة المتوفرة الآن في العديد من هواتف اندرويد مثل جالاكسي اس 21 الترا.

يأتي هواتف ايفون 14 أو هواتف ايفون 2022 بكاميرا أمامية في ثقب داخل الشاشة، بدون أي نوتش أو ثقب مع وجود مستشعر للبصمة Touch ID أسفل الشاشة نفسها، إلى جانب ثقب آخر يشبه حبة الدواء مدمج به تقنيات بصمة الوجه التي من الصعب إخفائها أسفل الشاشة، وهو التصميم الغريب.

توفر إصدارين بمواصفات أقوى وتكلفة أعلي ايفون 14 برو و14 برو ماكس.

يعمل كلاً من ايفون 14 و14 ماكس بمعالج A15 الذي يعتمد عليه آبل في هواتف ايفون 13.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) LPDDR 5 أسرع، فيما يأتي كل من ايفون 14/14 ماكس بذاكرة وصول عشوائي ومن الجدير بالذكر أن سلسلة 14 Pro ستحصل أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR 4X أبطأ.

صور أيفون 14 الجديد

مميزات iOS 16 لهواتف ايفون 14

أعلنت شركة آبل رسميا في وقت سابق خلال الكلمة الرئيسية التي ألقتها في مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام WWDC 2022 عن مميزات iOS 16 و المقرر أن تكون هواتف iPhone 14 أول من يحصل عليه، وبذلك سوف تأتي جميع هواتف الجيل الجديدة مزودة به قبل أن يتوفر بعدها مباشرة كتحديث لهواتف أيفون المدعومة الجديدة، كما تشمل مميزات iOS 16 تغييرات كبيرة أبرزها كالتالي: