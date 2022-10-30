مواصفات جبارة.. موتورولا تشعل المنافسة بهاتف Moto X40

في ظل طرح شركات المحمول المختلفة عدد من الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، قررت شركة موتورولا أن تدخل المنافسة بهاتف جديد من الفئة الرائدة خلال الفترة المقبلة، وسيحمل الهاتف اسم “Moto X40″، على أن يحتوي الهاتف على عدد من المواصفات المتميزة التي يأتي على رأسها أن به أفضل معالج أندرويد في 2023، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف موتورولا الجديد Moto X40

هذا وقد كشف تقرير تم نشره عبر موقع “Gizmochina” مواصفات هاتف موتورولا الجديد Moto X40 والتي جائت كما يلي:

شاشة الجهاز من نوع OLED قياس6.67 بوصة.

جودة الشاشة +Full HD مع دقة تبلغ 1،080 × 2400 بكسل وألوان 10 بت.

بها ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

تحتوي على أسرع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية. الكاميرا الخلفية الأساسية به كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا تيليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة دقة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 60 ميجا بكسل، لتلتقط صور سيلفي بأعلى جودة وكذلك إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت. المعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية. الذاكرة ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت. نظام التشغيل اندرويد 13. البطارية عملاقة بسعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 68 وات.

موعد طرح الهاتف

من المتوقع أن يتم طرح هاتف موتورولا الجديد بالأسواق في نهاية العام ، أو مع بداية العام القادم.