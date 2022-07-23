مواصفات ثورية لهاتف Xiaomi Redmi K50i المصنف من بين أفضل هواتف الأندرويد الموجودة بالأسواق
كشفت شركة شاومي بشكل رسمي عن بعض مواصفات هاتفها الحديث Xiaomi Redmi K50i والذي تم تصنيفه من بين أفضل هواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق في الوقت الحالي، حيث تم تزويد الهاتف بمواصفات ممتازة، ومن أهم ما يميز الهاتف المعالج، حيث يأتي الهاتف بمعالج حديث وممتاز ومن نوع MediaTek Dimensity 8100، مما يضمن للهاتف الأداء المتميز والسريع.
مواصفات هاتف شاومي الحديث Xiaomi Redmi K50i
وخلال السطور التالية يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50i والتي ستأتي وفق ما يلي.
|هيكل الهاتف يتميز بأناقته وجماله
|ومقاوم للغبار والماء
|أبعاد الهاتف
|163.6/74.3/8.9 ملم
|وزن الهاتف
|200 جرام تقريباً
|الهاتف تم تجهيزه بشاشة من نوع
|FFS LCD
|التردد
|144 هرتز
|معدل السطوع
|407 شمعة|م تقريباً
|دقة العرض
|2460/1080 بيكسل
|الشاشة تدعم تقنيات
|Dolby Vision و HDR10
|معالج الرسوميات
|Mali-G610 MC6
|نوع المعالج
|MediaTek Dimensity 8100
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موصفات الذاكرة والبطارية لهاتف Xiaomi Redmi K50i
- أما ذاكرة الوصول العشوائي فتأتي بنسختين بسعة 6 و8 جيحا بايت.
- الذاكرة الداخلية بنشختين سعتهما 256 و128 جيجا بايت.
- الكاميرات ثلاثية.
- دقة الكاميرات 64+ 8 +2 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية تدعم تقنية التعرف على الوجوه وبدقة 16 ميجا بيكسل.
- سعة البطارية 5080 مللي أمبير.
- الشحن السريع بقوة 67 وات.
- منفذ سماعات 3.5 ملم.
- منفذ الشحن USB Type-C 2.0.
هواتف رائع