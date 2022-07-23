تقنية

مواصفات ثورية لهاتف Xiaomi Redmi K50i المصنف من بين أفضل هواتف الأندرويد الموجودة بالأسواق

إسلام عوض

كشفت شركة شاومي بشكل رسمي عن بعض مواصفات هاتفها الحديث Xiaomi Redmi K50i والذي تم تصنيفه من بين أفضل هواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق في الوقت الحالي، حيث تم تزويد الهاتف بمواصفات ممتازة، ومن أهم ما يميز الهاتف المعالج، حيث يأتي الهاتف بمعالج حديث وممتاز ومن نوع MediaTek Dimensity 8100، مما يضمن للهاتف الأداء المتميز والسريع.

مواصفات ثورية لهاتف Xiaomi Redmi K50i المصنف من بين أفضل هواتف الأندرويد الموجودة بالأسواق

مواصفات هاتف شاومي الحديث Xiaomi Redmi K50i

وخلال السطور التالية يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50i والتي ستأتي وفق ما يلي.

مواصفات و سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i مميزاته وعيوبه

هيكل الهاتف يتميز بأناقته وجماله ومقاوم للغبار والماء
أبعاد الهاتف 163.6/74.3/8.9 ملم
وزن الهاتف 200 جرام تقريباً
الهاتف تم تجهيزه بشاشة من نوع FFS LCD
التردد 144 هرتز
معدل السطوع 407 شمعة|م تقريباً
دقة العرض 2460/1080 بيكسل
الشاشة تدعم تقنيات Dolby Vision و HDR10
معالج الرسوميات Mali-G610 MC6
نوع المعالج MediaTek Dimensity 8100

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موصفات الذاكرة والبطارية لهاتف Xiaomi Redmi K50i

  • أما ذاكرة الوصول العشوائي فتأتي بنسختين بسعة 6 و8 جيحا بايت.
  • الذاكرة الداخلية بنشختين سعتهما 256 و128 جيجا بايت.
  • الكاميرات ثلاثية.
  • دقة الكاميرات 64+ 8 +2 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية تدعم تقنية التعرف على الوجوه وبدقة 16 ميجا بيكسل.
  • سعة البطارية 5080 مللي أمبير.
  • الشحن السريع بقوة 67 وات.
  • منفذ سماعات 3.5 ملم.
  • منفذ الشحن USB Type-C 2.0.
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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تعليق 1
  1. Othmane يقول

    هواتف رائع

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