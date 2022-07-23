مواصفات ثورية لهاتف Xiaomi Redmi K50i المصنف من بين أفضل هواتف الأندرويد الموجودة بالأسواق

كشفت شركة شاومي بشكل رسمي عن بعض مواصفات هاتفها الحديث Xiaomi Redmi K50i والذي تم تصنيفه من بين أفضل هواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق في الوقت الحالي، حيث تم تزويد الهاتف بمواصفات ممتازة، ومن أهم ما يميز الهاتف المعالج، حيث يأتي الهاتف بمعالج حديث وممتاز ومن نوع MediaTek Dimensity 8100، مما يضمن للهاتف الأداء المتميز والسريع.

مواصفات هاتف شاومي الحديث Xiaomi Redmi K50i

وخلال السطور التالية يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50i والتي ستأتي وفق ما يلي.

هيكل الهاتف يتميز بأناقته وجماله ومقاوم للغبار والماء أبعاد الهاتف 163.6/74.3/8.9 ملم وزن الهاتف 200 جرام تقريباً الهاتف تم تجهيزه بشاشة من نوع FFS LCD التردد 144 هرتز معدل السطوع 407 شمعة|م تقريباً دقة العرض 2460/1080 بيكسل الشاشة تدعم تقنيات Dolby Vision و HDR10 معالج الرسوميات Mali-G610 MC6 نوع المعالج MediaTek Dimensity 8100

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