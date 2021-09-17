مواصفات تشغيل لعبة فيفا 22 علي الكمبيوتر

بواسطة بوتبينة نذير

هل يمكنك لعب FIFA 2022؟ تحقق من مواصفات تشغيلها وقارنها بإمكانيات جهازك للتأكد من إمكانية تشغيل اللعبة دون مشاكل.

مواصفات تشغيل لعبة FIFA 22 علي الكمبيوتر

تقدم FIFA 22 بعض الميزات الجديدة التي سيتم استخدامها حصريًا من قبل مالكي الجيل الجديد من PS5 و XBOX Xيمكن توضحيها فيما يلي :

  • الدوريات الخمس الكبرى.
  • بالإضافة إلى حقوق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم.
  • عدد كبير من البطولات للعب.
  • رسومات اسطورية وبيئة لعب سلسة.

موعد إصدار لعبة فيفا 2022:

ستصدر مباريات FIFA في سبتمبر أو أكتوبر.

يتم توفير نسخة تجريبية قبل الإصدار، ومن المتوقع إصدار النسخة التجريبية المجانية في أوائل أغسطس.

تحقق الآن من متطلباتك “يمكنك بسهولة عرض مواصفات الجهاز من خلال قائمة مدير المهام”.

متطلبات تشغيل لعبة FIFA 22:

الحد الأدنى:
  • وحدة المعالجة المركزية: Athlon FX-8320 / Core i3-7300 أو أفضل 
  • RAM: 8 GB
  • نظام التشغيل: Windows 7 / 8.1 / 10 64 بت
  • بطاقة الفيديو: Radeon HD 7950 أو أفضل / GeForce GTX 670 أو أفضل
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • ذاكرة الوصول العشوائي المخصصة لمقاطع الفيديو: 2048 ميجا بايت 
الموصي بها:
  • وحدة المعالجة المركزية: AMD FX-9370 / Core i5-4570 أو أفضل
  • RAM: 12 GB
  • نظام التشغيل: Windows 10 64 بت
  • بطاقة الفيديو: Radeon R9290 أو أفضل / GeForce GTX 760 Ti أو أفضل
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • ذاكرة الوصول العشوائي المخصصة لمقاطع الفيديو: 2048 ميجا بايت

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