مواصفات تشغيل لعبة فيفا 22 علي الكمبيوتر

هل يمكنك لعب FIFA 2022؟ تحقق من مواصفات تشغيلها وقارنها بإمكانيات جهازك للتأكد من إمكانية تشغيل اللعبة دون مشاكل.

تقدم FIFA 22 بعض الميزات الجديدة التي سيتم استخدامها حصريًا من قبل مالكي الجيل الجديد من PS5 و XBOX Xيمكن توضحيها فيما يلي :

الدوريات الخمس الكبرى.

بالإضافة إلى حقوق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم.

عدد كبير من البطولات للعب.

رسومات اسطورية وبيئة لعب سلسة.

موعد إصدار لعبة فيفا 2022:

ستصدر مباريات FIFA في سبتمبر أو أكتوبر.

يتم توفير نسخة تجريبية قبل الإصدار، ومن المتوقع إصدار النسخة التجريبية المجانية في أوائل أغسطس.

تحقق الآن من متطلباتك “يمكنك بسهولة عرض مواصفات الجهاز من خلال قائمة مدير المهام”.

متطلبات تشغيل لعبة FIFA 22: