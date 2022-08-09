مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad T10 بسعر مناسب للفئة المتوسطة

تعد شرك “هواوي” واحدة من أشهر الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الحديثة، سواء أجهزة هاتف محمول أو تابلت، بفضل مواصفات أجهزتها الرائعة وسعرها المناسب فدائما ما تحقق أعلى نسبة مبيعات لتظل متربعة على العرش، وقد قدمت “هواوي” تابلت Huawei MatePad T10 بمواصفات ممتازة وسعر في متناول الجميع، لتنافس به جميع منافسيها بجدارة، واليكم مواصفاته وسعره.

مواصفات تابلت Huawei MatePad T10

وخلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم مواصفات تابلت Huawei MatePad T10، بالتفصيل لتقرروا هل سيناسبكم أم لا:

تابلت هواوي الجديد مزود بشاشة من نوع LCD ، قياس 9.7 بوصة، بدقة غرض 1280 × 800 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 الذي يجعله ساطعًا بدرجة كافية في الداخل مع ألوان شاشة مناسبة.

به ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت.

التابلت يعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Hisilicon Kirin 710A.

التابلت مزود بمعالج رسوميات من نوع Mali-G51 MP4.

التابلت به كاميرا أمامية دقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي، واجراء مكالمات الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

التابلت مزود بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، داعمة لتقنيات Panorama و HDR.

يوجد على جانبي الجهاز اللوحي مكبر صوت واحد، ويمكنك كتمه من خلال وضع اصابعك عليه.

بطارية عملاقة سعة 5100 مللي أمبير غير قابلة للإزالة.

سعر تابلت Huawei MatePad T10

أما عن سعر تابلت Huawei MatePad T10 في الأسواق، فهو يقدر بنحو 3400 جنيه مصري.