مواصفات بوكو اكس 4 – POCO X4 5G و يحصل على شهادة جديدة

كشفت شهادة FCC الماليزية في وقت سابق عن مواصفات أساسية في هاتف بوكو اكس 4 – POCO X4 5G والذي من المقرر أطلاقه في الأسواق العالمية، والذي سيظهر لأول مرة في السوق باسم بوكو اكس 4 – POCO X4 5G ، مع رقم الطراز 2201116PI في مكتب المعايير الهندية (BIS ).

مواصفات هاتف POCO X4 5G

وحسب التقارير الأخيرة التي نشرتها الشركة عبر المواقع الإلكترونية، فأن مواصفات هاتف POCO X4 5G قد تكون مشابهة لمواصفات Redmi Note 11 Pro 5G القادمة، وفيما يلي تفاصيل عن مواصفات الهاتف، مزودًا بشاشة مقاس 6.6 إنش من نوع AMOLED توفر دقة Full HD + إنش ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، ومن المحتمل أن يكون مزودًا بمستشعر بصمة في الشاشة.

مواصفات كاميرا بوكو اكس 4

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، فيما تأتي الكاميرا الخلفية بثلاثة كاميرات الأولي تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، ومن المحتمل أن يتم تشغيله بنظام أندرويد 12 المستند إلى واجهة MUI 13، قد يستمد الهاتف الطاقة من بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

يعمل بمعالج Snapdragon 690، قد يأتي مع 6 جيجا بايت / 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) من نوع LPDDR4x و 128 جيجا بايت من تخزين من نوع UFS 2.2، يحمل واجهة شاومي MIUI 13 وتقنية الاتصال قريب المدى NFC ويدعم نطاقات n5 و n8 و n38 و n41 و n77 و n78، يحتوي على بطارية كبيرة بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة بالإضافة إلى ذلك، سوف يدعم الهاتف الشحن السريع بقوّة 160 واط.