مواصفات الهواتف الجديدة من شاومي سلسلة Redmi Note 10

تواصل شركة شاومي إبهارنا من خلال منتجاتها الرائعة, حيث اصبح الهاتف Redmi Note 10, منتشر في العالم أجمع بعد أن كان منحصرا في الهند

Redmi Note 10:

يعتبر هاتف ريد مي نوت 10 احد أفضل منتجاتها من سلسلة Redmi Note 10, حيث تم تزويده بـ شاشة من نوع أموليد و قياسها 6.67 إنش, كما يقدر معدل تحديثه 120 هـرتـز و استجابته اللمسية تقدر بــ 240 هرتـز, فيما تتميز الكاميرة بدقة رائعة إذ تبلغ 108 ميغا بكسل, و يمتلك الهاتف عدسة وسيعة تقد ر بــ 8 ميغا بكسل, و مستشعر عمقه 2 ميغا بكسل, فيما تتميز كاميرته الخلفية بــ دقة و قدرها 16 ميغا بكسل.

فيما تبلغ القدرة الخاصة بالشحن بـ نحو 33 واط وتعتبر سريعة, يمتلك الهاتف بـطارية تقدر سعتها بــ 5020 ميلي آمبير, و تأتي ذاكرة الهاتف ما بين 6 و 8 جيغا بايت, و تم الاعتماد على معالج سنابدراعون, و تم تأمين الهاتف بــ نظام قارئ بصمة الأصابع.

يتوافر هذا الاصدار على الألوان التالية, برونزي, رمادي, أزرق. و بسعر وقدره 280 دولار أمريكي لـ الإصدار 46 – 6 جيغا بايت, و بسعر 300 دولار امريكي لــ الإصدار 128 – 6 جيغا بايت, و بسعر 330 دولا أمريكي لـ الإصدار 128 – 8 جيغا بايت.

Redmi Note 10 S:

يمتلك هذا الهاتف كاميرا أساسية بـ دقة تبلغ 64 ميغابكسيل, و كاميرا تبلغ دقتها 8 ميغابكسل, و كاميرا أمامية رهيبة حيث تبلغ دقتها 13 ميغا بكسل.

و يمتلك الهاتف شاشة أموليد قياسها 6.43إنـش, و بطاريتها تدعم الشحن السريع بـ نحو 33 واط, و سعتها 5000 ميلي آمبير, يتوافر هذا الاصدار على اللون البيض و الأزرق و الرمادي,تم اعتماد معالج ميديا تيك هيليو للهاتف , وطبعا يمتلك الهاتف ماسح ضـوئـي لـ بصمـات الأصـابـع موجود على طرف الهاتف

يبلغ سعر الهاتف 230 دولار لـ إصدار 64 – 6 , و 250 دولار لـ إصدار 128 – 6, و 280 دولار لـ إصدار128 – 8

Redmi Note 10 G5:

تم اعتماد شاشة LCD لهذا الهاتف, و يبلغ حجمها 6.5 إنش بدقة تبلغ 1080, و تعمل بتحديث معدله ما بين 30 و حتى 90 هرتز, و لكنه لا يحتوي على شاشة أموليد.

معالج الهاتف هو المعالج المدمج مع جي 5 ميديا تيك ديمان سيتاي, كاميرته ثلاثية الرئيسية منها دقتها رائعة حيث تبلغ 48 ميغابكسل و عمقها 2 ميغابكسل و كذلك الميكرو تبلغ 2 ميغا بكسل, اما الكاميرا الأمامية فا تبلغ دقتها 8 ميغابكسل.يتوافر

في هذا الهاتف كل من اللون البرونزي و الرمادي و الأزرق, و يبلغ سعره 200 دولار امريكي لـ إصدار 64 – 4 جيغابايت, و 230 دولار لـ إصدار 128 – 4 جيغا بايت, بطارية الهاتف سعهتها 5000 ميلي آمبير و قوة الشحن 18 واط.

Redmi K40 Pro+:

علنت شركة شاومي في وقت سابق عن دفعة جديدة من الإصدارات الخاصة بها،حيث قامت الشركة بطرح هاتف Redmi K40 Pro

الإصدارات الجديدة تم دعمها بشاشة نوعها أموليد، حساسية اللمس 360 هرتز، فيما يصل المعدل العام للتحديث 120 هرتز،

كما أسلفنا الهاتف شاشته مدعومة بنوع أموليد، يبلغ قياسها 6.67 إنش، و دقتها تبلغ2400 × 1080 ميغا بكسل و معدل تحديثها 120 هرتز و حساسية اللمس 360 هرتز، الشاسة محمية بغطاء زجاجي، سطوعها ما بين 900 شمعة و 1300 شمعة، و تم إعتماد المعالج سناب دراغون888، و يحتوي المعالج على نواة وحدة معالجة مركزية، و الرسومات معالجها أدرينو السريع

ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيغابايت، أما الحافظة الداخلية للتخزين فا تبلغ 256 جيغابايت، و متوافر حساس الأصابع على جانب الهاتف الأيمن البطارية تدعم الشحن السريع بإستطاعة تبلغ 33 واط، و تبلغ سعة البطارية 4520 ميلي آمبير، الكاميرا الأساسية تبلغ دقتها 108 ميغا بكسل، و كاميرا أخرى دقتها 8 ميغابكسل تتميز بكونها عريضة نوعا ما، و كاميرا ماكرو دقتها 8 ميغابكسل، فيما تتميز الكاميرا الأملمية بدقة 20 ميغا بكسل، سعر الهاتف 575 دولار