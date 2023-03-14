مواصفات الهاتف الرائد من سامسونج Samsung galaxy S23 المزود ب4 كاميرات ودقة هائلة
الهاتف الرائد وهو الأفضل من شركة Samsung وهو وحش هواتف سامسونج فهو يأتي بأقوى المواصفات حيث يأتي بمُعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مع كاميرات خلفية وأمامية ممتازة مع شاشة اموليد Hz120 وسنتعرف على مواصفات هاتف Samsung galaxy S23 Ultra
هاتف Galaxy s23 Ultra
منافسة العملاقة تشتعل بين هاتف سامسونج المثالي Samsung Galaxy S23 Ultra مع هاتف iPhone 14 Pro Max الرائد
الشاشة
شاشة QHD + 6.8
Dynamic AMOLED 2X
120Hz adaptive Spen Support
الكاميرا
أربع كاميرات خلفية:
كاميرا
12MP F2.2 (ULTRA Wide)
كاميرا
200MP OIS F|.7(Wide) supper Quad pixel AF
كاميرا
10MP OIS F4.9 (Tele2)Dual pixel Af,
(3x) optical zoom
كاميرا أمامية
كاميرا
12MP(F2.2) Dual pixel AF
الذاكرة
12GB RAM
ذاكرة داخلية 256GB\512GB
المُعالج
Snapdragon 8Gen2 for Galaxy (4nm)
البطارية
بطارية 5000 m Ah
- شحن فائق السرعة حتى 45W
- شحن لا سلكي
- يدعم Wireless power Share
الألوان
- LAVENDER
- Green
- Cream
- Lime
- phantom black
- Red
- Sky blue
- Graphite