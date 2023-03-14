مواصفات الهاتف الرائد من سامسونج Samsung galaxy S23 المزود ب4 كاميرات ودقة هائلة

الهاتف الرائد وهو الأفضل من شركة Samsung وهو وحش هواتف سامسونج فهو يأتي بأقوى المواصفات حيث يأتي بمُعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مع كاميرات خلفية وأمامية ممتازة مع شاشة اموليد Hz120 وسنتعرف على مواصفات هاتف Samsung galaxy S23 Ultra

هاتف Galaxy s23 Ultra

منافسة العملاقة تشتعل بين هاتف سامسونج المثالي Samsung Galaxy S23 Ultra مع هاتف iPhone 14 Pro Max الرائد

الشاشة

شاشة QHD + 6.8

Dynamic AMOLED 2X

120Hz adaptive Spen Support

الكاميرا

أربع كاميرات خلفية:

كاميرا

12MP F2.2 (ULTRA Wide)

كاميرا

200MP OIS F|.7(Wide) supper Quad pixel AF

كاميرا

10MP OIS F4.9 (Tele2)Dual pixel Af,

(3x) optical zoom

كاميرا أمامية

كاميرا

12MP(F2.2) Dual pixel AF

الذاكرة

12GB RAM

ذاكرة داخلية 256GB\512GB

المُعالج

Snapdragon 8Gen2 for Galaxy (4nm)

البطارية

بطارية 5000 m Ah

شحن فائق السرعة حتى 45W

شحن لا سلكي

يدعم Wireless power Share

الألوان