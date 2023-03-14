تقنية

مواصفات الهاتف الرائد من سامسونج Samsung galaxy S23 المزود ب4 كاميرات ودقة هائلة

سلمى محسن

الهاتف الرائد وهو الأفضل من شركة  Samsung وهو وحش هواتف سامسونج فهو يأتي بأقوى المواصفات حيث يأتي بمُعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مع كاميرات خلفية وأمامية ممتازة مع شاشة اموليد Hz120  وسنتعرف على مواصفات هاتف Samsung galaxy S23 Ultra

هاتف سامسونج
هاتف samsung
samsung galaxy s23 Ultra
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هاتف Galaxy s23 Ultra

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الشاشة

شاشة QHD + 6.8

Dynamic AMOLED 2X

120Hz adaptive Spen Support

الكاميرا

أربع كاميرات خلفية:

كاميرا

12MP F2.2 (ULTRA Wide)

كاميرا

200MP OIS F|.7(Wide) supper Quad pixel AF

كاميرا

10MP OIS F4.9 (Tele2)Dual pixel Af,

(3x) optical zoom

كاميرا أمامية

كاميرا

12MP(F2.2) Dual pixel AF

الذاكرة

12GB RAM

ذاكرة داخلية 256GB\512GB

المُعالج

Snapdragon 8Gen2 for Galaxy (4nm)

البطارية

بطارية 5000 m Ah

  • شحن فائق السرعة حتى 45W
  • شحن لا سلكي
  • يدعم Wireless power Share

الألوان

  • LAVENDER
  • Green
  • Cream
  • Lime
  • phantom black
  • Red
  • Sky blue
  • Graphite

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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد


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