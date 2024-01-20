مواصفات الساعة الذكية Haylou Watch من هونر

أعلنت شركة هونر عن إطلاقها لساعة Haylou Watch، وهي إضافة جديدة مبتكرة لمجموعتها من الساعات الذكية، هذا الإصدار الجديد يأتي كثمرة لتعاون بين Haylou، التي كانت في السابق جزءًا من النظام البيئي لشركة شاومي، وشركة هونر.



تصميم ومواصفات Haylou Watch

تتميز الساعة بتصميمها الفريد وشاشتها الأنيقة، تأتي الساعة بشاشة AMOLED بحجم 1.95 بوصة ونسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 75%، ما يوفر عرضًا مناسبا وتجربة مشاهدة فريدة، الشاشة تقدم صورًا واضحة بفضل دقتها التي تبلغ 410×502 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 60 هرتز، إلى جانب سطوع يبلغ ذروته 550 شمعة في المتر المربع، كما تغطي الشاشة كامل نطاق ألوان NTSC، وتقدم صورًا سلسة ومفصلة بفضل كثافة بكسل تبلغ 332 بكسلًا في البوصة.

مراقبة الصحة واللياقة

تتفوق الساعة في مجال مراقبة الصحة واللياقة البدنية، حيث توفر مزايا تتبع شاملة تشمل معدل ضربات القلب، الأكسجين في الدم، مراقبة التوتر، وتتبع النوم، أيضًا تمتاز بإمكانات لياقة بدنية متنوعة تشمل أكثر من 120 وضعًا رياضيًا والقدرة على التعرف وتتبع الأنشطة الرياضية مثل المشي والجري وركوب الدراجات.

تخصيص وأداء الساعة

تقدم الساعة تخصيصًا متنوعًا بأكثر من 100 وجه ساعة مخصص، مما يلبي مختلف الأذواق من الرياضة إلى التكنولوجيا والرسوم المتحركة، كما تدعم وضع الشاشة الدائمة، مما يمكن من عرض المعلومات حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة، وتتوافق الساعة مع تطبيق هونر Sports Health، مما يعزز وظائفها المتقدمة.

مزايا إضافية ومقاومة الماء

تتميز الساعة بدعم تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وتقنية NFC لبطاقات الدخول، كما تتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، ما يجعلها مناسبة للسباحة وأنشطة المياه، وتوفر الساعة مزايا اتصال مثل الاتصال الصوتي بالبلوتوث ومكالمات الطوارئ SOS.

عمر البطارية والشحن

تتميز الساعة بعمر بطارية يصل إلى 12 يومًا تحت الظروف العادية، وتحتاج فقط إلى 1.5 ساعة للشحن الكامل، هذا يقلل من وقت التوقف ويزيد من فعالية الساعة.

التنوع في الأحزمة

تقدم الساعة مجموعة متنوعة من الأحزمة، بما في ذلك أحزمة السيليكون، جميعها متوافقة مع أحزمة الساعة القياسية بقياس 20 ملم، ما يوفر خيارات أنيقة ومريحة للمستخدمين.

Haylou Watch من هونر تقدم تجربة متكاملة لمستخدمي الساعات الذكية، مع مزايا تقنية متقدمة وتصميم عصري، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الجودة والأداء والتنوع.

فيما يلي جدول مواصفات ساعة Haylou Watch من هونر: