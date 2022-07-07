مواصفات احدث هواتف سوني Sony Xperia 10 IV ببطارية ضخمة ومميزات رائعة والسعر مفاجأة

التصميم والأبعاد

الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والبسيط.

مصنوع من الخلف و بإطار من البلاستيك، واجهة من الزجاج.

وزن الهاتف 161 جرام.

طوله 153 مم، سمك 67 مم، سمك 8.3 مم.

مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأبيض، الأخضر، لافندر.