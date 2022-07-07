تقنية

مواصفات احدث هواتف سوني Sony Xperia 10 IV ببطارية ضخمة ومميزات رائعة والسعر مفاجأة

برديس المتولي

شركة سوني Sony تطلق أقوى وأجدد هواتفها الجديدة 2022 هاتف Sony Xperia 10 IV الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 21 واط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح يصل دقتها 2520×1080 بكسل من نوع OLED، الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

مواصفات هاتف Sony Xperia 10 IV

التصميم والأبعاد 
  • الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والبسيط.
  • مصنوع من الخلف و بإطار من البلاستيك، واجهة من الزجاج.
  • وزن الهاتف 161 جرام.
  • طوله 153 مم، سمك 67 مم، سمك 8.3 مم.
  • مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، الأبيض، الأخضر، لافندر.
الشاشة
  • من نوع OLED.
  • يصل حجمها 6.0 بوصة.
  • دقة الشاشة 2520×1080 بكسل.
  • الشاشة محمية بزجاج جوريلا فيتكوس.
النظام 
  • نظام التشغيل الاندرويد Android 12.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G.
  • معالج رسوم Adreno 619.

الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 6 جيجا رام.
البطارية 
  • من نوع ليثيوم بو.
  • يصل حجمها 5000 ملي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 21 واط.
الإتصالات 
  • يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، تدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
  • البلوتوث.
  • الواي فاي Wi-Fi.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • Wi-Fi Direct.
  • تقنية NFC.
  • GPS.
المستشعرات 
  • التسارع.
  • التقارب.
  • الدروان.
  • البوصلة.
  • البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV

الكاميرا الخلفية 
  • يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.
  • دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 تدعم تقنية التصوير الفوتوغرافي.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة السرعة.
  • تدعم تقنية HDR، بانوراما.
  • دقة الفيديو 1080P.
الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0 بزاوية عريضة.
  • تدعم تقنية HDR.
  • دقة الفيديو 1080P.

عيوب علبة هاتف Sony Xperia 10 IV 

  • كان من الأفضل أن يكون الشاشة من نوع AMOLED.
  • سعر الهاتف باهظ الثمن جداً.
  • الشاشة لا يدعم معدل تحديث 90 هرتز.

محتوى علبة هاتف Sony Xperia 10 IV 

Sony Xperia 10 IV

  • هاتف Sony Xperia 10 IV.
  • شاحن سريع.
  • كابل USB.
  • دبوس إخراج شريحة الإتصال.
  • كتيب التعليمات.

سعر هاتف Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV

  • سعر الهاتف عالميًا 525 دولار أمريكي.
  • في مصر 9650 جنيه مصري.
  • داخل المملكة العربية السعودية 1970 ريال سعودي.
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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تعليق 1
  1. حسين يقول

    اريد البرنامج

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