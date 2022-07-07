مواصفات احدث هواتف سوني Sony Xperia 10 IV ببطارية ضخمة ومميزات رائعة والسعر مفاجأة
شركة سوني Sony تطلق أقوى وأجدد هواتفها الجديدة 2022 هاتف Sony Xperia 10 IV الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 21 واط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، كما يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح يصل دقتها 2520×1080 بكسل من نوع OLED، الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.
مواصفات هاتف Sony Xperia 10 IV
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Sony Xperia 10 IV
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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عيوب علبة هاتف Sony Xperia 10 IV
- كان من الأفضل أن يكون الشاشة من نوع AMOLED.
- سعر الهاتف باهظ الثمن جداً.
- الشاشة لا يدعم معدل تحديث 90 هرتز.
محتوى علبة هاتف Sony Xperia 10 IV
- هاتف Sony Xperia 10 IV.
- شاحن سريع.
- كابل USB.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- كتيب التعليمات.
سعر هاتف Sony Xperia 10 IV
- سعر الهاتف عالميًا 525 دولار أمريكي.
- في مصر 9650 جنيه مصري.
- داخل المملكة العربية السعودية 1970 ريال سعودي.
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