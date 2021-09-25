بجسم فائق النحافة .. مواصفات أوبو رينو 6 برو الحديث Oppo Reno6 5G

شركة أوبو موبايل للاتصالات هي شركة صينية للإلكترونيات، وقد أطلقت هاتف أوبو رينو 6 برو، الذي جاء بشكل نحيف جداً، و التي أصبحت في عام 2016 من أكبر الشركات المصنعة للهواتف في الصين، ومن خلال موقعها الإلكتروني أعلنت عن مواصفات هاتف Oppo Reno6 5G الحديث، معبرا عن كاميرات الهاتف بشعار (إحساسك في صورة)، والذي يتميز بصور عمودية بتأثير البوكية، والفيديو يمتاز بالذكاء الاصطناعي، كما يدعم الشحن السريع 50 واط شحن في 5 دقائق فقط، ويستمر معك في تشغيل فيديو لمدة 3 ساعات.

مواصفات أوبو رينو 6 برو

من الهواتف الحديث قدمنا لكم مواصفات هاتف ريلمي سي 25 واي، وكذلك هاتف هواوي نوفا 9، وهواتف أوبو لها مزايا عديدة ولكل نوع هاتف مزاياه، ويأتي هاتف مواصفات Oppo Reno6 5G بمزايا عديدة سواء بشأن الشاشة وحجم الهاتف ذات الجسم النحيف، وخاصية الشحن السريع، وحول كل مواصفات الهاتف الذي يدعم شبكة 5G نقدم كافة تفاصيل الهاتف من حيث حجمه ووزنه، وذاكرته، وشاشته، والكاميرا،والبطارية، والرقاقات، ووسائل الاتصال.

مواصفات شاشة Oppo Reno6 5G

الحجم 6.4 بوصة نسبة الشاشة 91.07 % دقة الشاشة ٢٤٠٠ x ١٠٨٠ (FHD+) سرعة استجابة اللمس الحد الأقصى 180 Hz (إصبعين) معدل التحديث ٩٠ هيرتز/ اختيارات كثافة البيكسلات 410 PPI نسبة التباين ١٠٠٠٠٠٠:١ (نموذجي) لوحة AMOLED (Rigid screen) السطوع: ٤٣٠ نِت (نموذجي)

حجم الهاتف ووزنه

الوزن ١٧٣ جم تقريباً سمكه ٧.٨ مم تقريباً ارتفاع الهاتف ١٥٩.١ مم تقريباً العرض ٧٣.٣ مم تقريباً

كاميرا الهاتف

الكاميرا الخلفية الكاميرا الرئيسية: 64 ميجابكسل بزاية 79.5 درجة، وعدسة 6P

كاميرا بزاوية فائقة الاتساع ٨ ميجابيكسل، بزاوية 119 درجة، وعدسة 5P

كاميرا مقربة ٢ ميجابيكسل:بزاوية 89 درجة، وعدسة 3P

كاميرا مقربة ٢ ميجابيكسل: بزاوية 89 درجة، وعدسة 3P العدسة الأمامية ٤٤ ميجابيكسل (f/2.4);، زاوية ٨٥ درجة، عدسة 5P

١٠٨٠ بيكسل/٧٢٠ بيكسل عند ٣٠ لقطة في الثانية

مواصفات بطارية أوبو رينو 6

دعم الشحن السريع 50 واط

الحد الأدنى للشحن: 4220 مللي أمبير/16.33 واط/الساعة

والشحن النموذجي: 4310 مللي أمبير/16.67/ ساعة

ذاكرة الهاتف ونظام التشغيل

يقوم على نظام تشغيل أندرويد 11

ذاكرة الهاتف قراء فقط 128 جيجا بايت

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجا بايت، 1866 MHz, 2 x 16 bits

الذاكرة الخارجية: مدعومة

إصدار USB: USB 2

مزايا عديدة شرحت بالكامل بالصور عبر موقع أوبو الإلكتروني لكافة مواصفات Oppo Reno6 5G