مواصفات أقوى هواتف ريلمي الجديدة Realme Q5 بسعر اقتصادي بمميزات خرافية

أعلنت شركة ريلمي Realme عن إطلاق أجدد وأقوى هواتفها الاقتصادية الجديدة لهذا العام 2022 هاتف Realme Q5 الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق حيث يصل وزن الهاتف 195 جرام، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 48 دقيقة فقط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Realme Q5

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري.

وزن الهاتف 195 جرام.

طوله 164.3 مم، عرض 75.6 مم، سمك 8.5 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الفضي، الأصفر. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.6 بوصة.

دقة الشاشة 2412×1080 بكسل.

معدل تحديث 120 هرتز.

درجة سطوع الشاشة 400 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G.

معالج رسوم Adreno 619.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 6، 8 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 48 دقيقة.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، يدعم كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

GPS.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدروان.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Realme Q5

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.1 بزاوية عريضة.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية العمق.

تدعم تقنية بانوراما، HDR.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Realme Q5

لا يدعم تقنية NFC.

غير مقاوم للغبار والماء.

لا يدعم الراديو.

محتوى علبة هاتف Realme Q5

جهاز Realme Q5.

شاحن سريع.

جراب للحماية.

كابل USB.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سعر هاتف Realme Q5

الهاتف تم إطلاقه في الأسواق في شهر أبريل 2022، متوفر بالأسعار التالية: