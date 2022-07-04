مواصفات أقوى هواتف ريلمي الجديدة Realme Q5 بسعر اقتصادي بمميزات خرافية
أعلنت شركة ريلمي Realme عن إطلاق أجدد وأقوى هواتفها الاقتصادية الجديدة لهذا العام 2022 هاتف Realme Q5 الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق حيث يصل وزن الهاتف 195 جرام، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 48 دقيقة فقط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Realme Q5
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Realme Q5
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Realme Q5
- لا يدعم تقنية NFC.
- غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم الراديو.
محتوى علبة هاتف Realme Q5
- جهاز Realme Q5.
- شاحن سريع.
- جراب للحماية.
- كابل USB.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
سعر هاتف Realme Q5
الهاتف تم إطلاقه في الأسواق في شهر أبريل 2022، متوفر بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 215 دولار أمريكي.
- في مصر 4000 ريال سعودي.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 815 ريال سعودي.
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