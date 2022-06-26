وحش سامسونج Galaxy A52s أفضل هواتف الفئة المتوسطة 2022 بمواصفات مدهشة

استطاع هاتف سامسونج المثالي Galaxy A52s أن يجذب قطاع عريض من العملاء خلال الفترة الأخيرة فور طرحه في الأسواق، نظرًا لما يحمله من مواصفات رائعة مع سعر مناسب، يتوفر مع الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأرجواني، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 159.9 مم، العرض 75.1 مم، السُمك 8.4 مم، ووزن 189 جرام، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات سامسونج Galaxy A52s

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، وأبعاد الشاشة 20:9، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 5G ثُماني النواة، ودقة تصنيع 6 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 642L الذاكرة والرامات الرام: 6 أو 8 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين UFS 2.1

نوع ذاكرة الرام LPDDR4x نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم One UI 3.1

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 64 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الرابعة لعزل الخلفية بدقة 5 ميجابكسل.

فيديو بدقة 2160P 4K

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل

الشحن والبطارية والسعر

بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، في حين يبلغ سعره 445 دولار أمريكي، وفي السعودية 1660 ريال، في حين يبلغ سعره في مصر: