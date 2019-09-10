مهمة فيكرام القمرية: منظمة أبحاث الفضاء الهندية تنتظر أشارة من القمر

بعد فقدان السيطرة على المسبار الفضائي فيكرام الأسبوع الماضي تحاول منظمة أبحاث الفضاء الهندية تعقب و تقصي أثر المسبار و الحصول على أشارة منه.







بعد الاقتراب من سطح القمر و محاولة الرسو على أرضه للمرة الاولى في تاريخها الهند تفقد مسبار فكرام الفريد من نوعه يوم الجمعة مما أدى الى هبوط عنيف و لا تعرف ISRO مصير المسبار إلى الآن.







و مع ذلك أكد رئيس منظمة الفضاء الهندية أنه تم رصد عملية الهبوط وأضاف ان المركبة الفضائية شاندرايان -2 قد رصدت فكرام أثناء الهبوط وقال ان ISRO تقوم بتحليل البيانات .







منظمة الفضاء الهندية تكشف عن فقدان السيطرة على مركبة فكرام

فقدت ISRO الاتصال مع فكرام عندما كان على بعد حوالي 3 كلم على سطح القمر السماوي وقالت المنظمة ، في بيان ، “جميع أنظمة وأجهزة استشعار لاندر تعمل بشكل ممتاز حتى هذه النقطة وأثبتت العديد من التقنيات الجديدة مثل تقنية الدفع المتغيرة الدفع المستخدمة في لاندر”.







مصير مسبار فكرام مازال مجهول الى الان.

بعد نزوله القوي لم يتضح الضرر بعد الذي لحق بفكرام مع العلم ان المسبار يحتوي على تقنيات عالية الحساسية. وتعتبر كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين هي الدول الوحيد التي حطت على أرض القمر بنجاح.

وتجدر الاشارة الى ام مركبة فكرام تحتوي بداخلها على المركبة المسيرة “براغيان” المستكشفة المتطورة ذات العجلات الست .

الهند تطلق بعثة تاريخية إلى القمر

المهمة القمرية تشاندرايان-2 متكونة من ثلاثة قطع مركبة تدور حول مدار القمر و مركبة فكرام المصممة للهبوط و مركبة استكشافية براغيان.

شكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مهمة تشاندرايان 2 إلى القطب الجنوبي للقمر في تغريدة يوم السبت. “الفضاء صعب”. “لقد ألهمتنا برحلتك ونتطلع إلى الفرص المستقبلية لاستكشاف نظامنا الشمسي معًا.”

بلغت تكلفة المهمة القمرية الهندية حوالى 140 مليون دولار و كانت المهمة تهدف الى الوصول الى فوهات القمر المظلمة كأول دولة تصل الى ذلك المكان و دراسة رواسب مائية أكدتها رحلة تشاندرايان -1 في عام 2008.

الهند تتجه نحو القمر

كانت أول تجربة لمنظمة الفضاء الهندية إلى القمر هي تشاندريان -1 في عام 2008 ولكنها لم ترسو على ارض القمر ، في 22 يوليو انطلقت المهمة الاستكشافية تشاندرايان -2 التي تحمل داخلها مسبار فكرام من سريهاريكوتا في جنوب الهند.

في المقابل لم تكن هذه سابقة هذه السنة فقد لاقت مركبة “بيريشيت” الإسرائيلية نفس المصير أثناء محاولة الهبوط على القمر، أن القمر أصبح حلم يراود عديد البرامج الفضائية للعديد البلدان في العالم مثلا لدي الولايات المتحدة الأمريكية برنامج البعث رواد فضاء للهبوط على القمر بما فيهم أول امرأة بحلول 2024.

من ناحية أخرى تمكنت الصين من أجراء تحقيق في أبعد نقطة في القمر في أول السنة الحالية عن طريق مركبة الهبوط Chang’e 4.