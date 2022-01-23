كيف أعرف من يراقبني على سناب شات

Snap chat من أفضل تطبيقات الوسائط المتعددة، والتي تتيح لمستخدميه إرسال مقاطع الفيديو والصور والتي يُطلق عليها Snaps إلى الأصدقاء والتي سرعان ما تختفي بعد مشاهدتها، كما أنه يتيح برامج الدردشة على غرار تطبيقات الدردشة المعروفة مثل الواتس آب وغيرها من تطبيقات الدردشة، ولكن الاختلاف أنها تختفي بعد مشاهدتها عكس الواتس آب، يمكن استخدام التطبيق على الهواتف الذكية والتي تعمل بنظام Android أو IOS.

من يراقبني على سناب شات؟

تطبيق سناب شات تطبيق موجه لجميع الأعمار والفئات وخاصة المراهقين، ولكنه قد يمثل خطورة عليهم في بعض الأحيان خاصة إذا كان التطبيق مراقب من قِبل بعض الأشخاص الذين لا نعرفهم، أو قمنا باستخدامه بطريقة مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية، لذا هناك طريقة تمكنك من معرفة من يراقبك على السناب شات وهي :

• قم بالدخول على الصفحة الشخصية بالسناب لدى الشخص الذي تشك بكونه من يراقبك.

• قم بالنقر لفترة طويلة على اسم الشخص.

• عندها سيظهر امامك خيار Snap code وهو عبارة عن شبح باللون الأصفر.

• عبر قسم الدردشة أو خلال قائمة الأصدقاء تستطيع الوصول لاسم هذا الشخص.

• وإذا كان شكك بمحله وأن هذا الشخص بالفعل من يقوم بمراقبتك فسوف تلاحظ بعض النقاط أسفل اسمه.

الطريقة الأخرى :-

• توجه مباشرة إلى السناب شات.

• قم بالضغط على الإعدادات.

• الضغط على نسيان الأجهزة.

• عندها ستتمكن من رؤية كل الذين يقومون بعمل زيارات على حسابك بالسناب شات سواء خاصة الزيارات الخفية.

كيفية مراقبة سناب شات شخص دون علمه

سابقًا عرفنا كيف نكتشف من يراقب سناب شات الخاص بنا، ولكن كيف نقوم نحن بمراقبة سناب شات شخص معين ومعرفة كل تفاصيله، فبالرغم من فوائد تطبيق سناب شات لكنه قد يُشكل خطرًا على بعض المراهقين، فيتملك القلق من بعض الآباء الذين يجهلون من يكلم أبنائهم على السناب شات ويريدون مراقبته دون علمهم، لهذا يلجأ بعضهم لاستخدام بعض برامج اختراق تطبيق السناب شات، وأهم هذه البرامج كان تطبيق mSpy.

كيفية الاشتراك ببرنامج mSpy لمراقبة سناب شات الأخرين

• بتحميل تطبيق mSpy من خلال تطبيق Google Play.

• تسجيل الدخول إلى التطبيق والسماح له بالموافقة على كافة الأذونات. عمل حساب شخص من خلال تسجيل البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة المرور.

• التوجه إلى الإعدادات الموجودة بالتطبيق واختيار سناب شات منها.

• يمكنك الدخول لأي حساب ترغب بمتابعته أو مراقبته على سناب شات.

كيفية معرفة أن الشخص متصلاً في سناب شات

خطوات بسيطة وسهلة تستطيع من خلالها معرفة إذا كان الشخص متصلاً في سناب شات ويكلم من خلال :-

• قم بالتسجيل على سناب شات.

• التوجه نحو المحادثات الفورية ومشاهدة مؤشر الكتابة الخاص بالشخص الذي ترغب بمراقبته ومعرفة إذا كان متصلاً ام لا.

• يجب مراقبة النقطة الزرقاء الخاصة به.

• وعند ظهور المؤشر الخاص به في وضع الكتاب ستعلم أنه متصل بالسناب شات ويكلم.