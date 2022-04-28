من هو مخترع التليفون ؟!

يعتبر اختراع التليفون طفرة تكنولوجية في ذلك الوقت، حيث قام التليفون باختصار المسافات من خلال قدرة الأشخاص على التواصل فيما بينهم بالرغم من تواجدهم في أماكن مختلفة، حيث يعد هذا الاختراع غير مسبوق، لذلك سنلقي الضوء اليوم على التليفون ومن هو الشخص الذي قام باختراعه.

مخترع التليفون جرهام بيل

قام المخترع ألكسندر جرهام بيل باختراع التليفون في سنة 1876، واستطاع ريجينالد فيسندن أن يقوم بعمل المكالمة اللاسلكية الأولى عبر الهاتف، وذلك في يوم 23 من ديسمبر للعام1900م.

لذلك يعد ريجينالد أول شخص قام بنقل الصوت من خلال موجات جهاز الراديو، وقام بإرسال الإشارات من راديو إلى آخر.

نبذه عن حياة جرهام بيل

معلومات عن حياة جرهام بيل:

تاريخ ميلاده: 3من مارس عام 1847م.

مكان ميلاده: إدنبرة بإسكتلندا.

الاسم الذي اشتهر به: مخترع التليفون.

تاريخ وفاته: 2 من أغسطس عام 1922م.

كيفية اختراع التليفون

ولد المخترع جرهام بيل بدولة اسكتلندا، والجدير بالذكر أن والده هو أليكسندر بيل الذي قام باختراع الكلام المرئي، حيث يعبر عن الأبجدية التي تقوم باستعمال الرموز، وذلك لتمثيل أصوات البشر.

قامت أسرة جرهام بيل بالهجرة إلى دولة كندا في سنة 1870، وخلال العام 1871م استطاع جرهام بيل أن ينتقل إلى بوسطن، حيث قام بالعمل كمدرس للصم والبكم، بواسطة ترجمة الأصوات البشرية إلى مجموعة من الاهتزازات.

ومن خلال عمله استوحى فكرة اختراع التليفون، حيث قام جرهام بيل بالتعاون مع توماس واتسون الذي كان يعمل ميكانيكي كهربائي باختراع التليفون، وذلك خلال العام 1875م.

وخلال سنة 1876م، استطاع جرهام بيل أن يقوم بتوصيل جملة بصوت واضح عبر الهاتف، كما حاول جرهام بيل اختراع العديد من الأشياء الأخرى نذكر منها الزوارق والآلات الخاصة بالطيران.

تعريف الهاتف

يعتبر الهاتف أحد الأجهزة التي تتسم بالبساطة في التشغيل، وغير مكلفة في نفس الوقت، حيث يتمكن من خلاله الأشخاص من الاتصال فيما بينهم.

ولا يتمكن الأشخاص من التواصل عبر أي طريقة أخرى سوى الهاتف، كما يعد الهاتف أحد أهم الأجهزة المستخدمة على المستوى العالمي بشكل كبير.

ويعود مصطلح تليفون إلى الأصول اليونانية، حيث تعني كلمة تلي بعيد، وكلمة فون ترمز إلى الصوت، وتم استعمال مصطلح تليفون بأواخر القرن السابع عشر، للتعبير عن مكبر الصوت أو لعبة الأطفال المكونة من كوبان وخيط يقوم بالربط بين الكوبين.

وخلال عصرنا الحديث تم استخدام المصطلح للدلالة على أجهزة كهربائية متطورة قام باختراعها جرهام بيل، وفي غضون عشرين سنة من اختراع جرهام بيل للتليفون طرأت على الجهاز مجموعة من التطورات، وذلك من خلال توماس أديسون، وتوماس واتسون، وإيميل بريرلينر.

حيث قام هؤلاء المخترعين بإضافة تصميم وظيفي للتليفون، لم يحدث عليه أي تغيير لمدة قرن من الزمان، ومنذ أن تم اختراع المذياع ذو الحجم الصغير سنة 1947، تم استبدال الأسلاك المصنوعة من المعدن، والكثير من الأجهزة الأخرى بدارات ذات حجم صغير.

من أهم صفاتها خفة الوزن وصغر الحجم، وقد أدى التقدم بالمجال الإلكتروني إلى:

تحسين عمل التصميم الرئيسي للهاتف.

إدخال مجموعة من سمات الهاتف الذكية مثل:

إرسال لاسلكي.

ميزة الاتصال بشكل تلقائي.

عرض بيانات الهاتف المرئية.

إظهار رقم المتصل.

وبذلك نكون قد تعرفنا على من هو مخترع التليفون، وأبرز المعلومات الخاصة بهذا الاختراع العظيم.