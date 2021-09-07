من بينها أيفون.. واتسآب توقف تطبيقها على 43 هاتف ذكي بداية من هذا الموعد

كشفت شركة الواتسآب، أنها ستقوم بالفترة المقبلة بإيقاف استخدام تطبيقها للرسائل والصور والمكالمات، على 43 هاتف من الهواتف الذكية، وفي التقرير الذي نشرته الجريدة العالمية “ديلي ستار”، فقد كشفت عن قيام واتسآب توقف تطبيقها على 43 هاتف، بداية من نوفمبر القادم، وأضافت الجريدة في التقرير الذي قامت بنشره، أن الهواتف التي سيتم إيقافها تشمل أجهزة تعمل بنظام الأندرويد والآيفون وغيرها، الأمر الذي سيثير القلق بين العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة من الأنواع التي سنقوم بعرضها لكم، حيث سيساهم هذا التحديث من الشركة وبشكل كبير في إعاقة عملية التواصل مع الآخرين، خاصة وأن تطبيق الواتسآب من أشهر التطبيقات التي يتم الاعتماد عليها في التواصل مع الآخرين.

واتسآب توقف تطبيقها على 43 هاتف

نشرت جريدة ديلي ستار في تقرير خاص بها، قرار الشركة المالكة لتطبيق الواتسآب، والذي قالت فيه الشركة أنها ستقوم بإيقاف استخدام التطبيق على بعض أنواع الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد 4.0.4، والإصدارات الأقدم من هذا، بجانب أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام تشغيل ios 9 والأنظمة الأقدم من هذا، وجاء هذا القرار من الشركة ليخرج العديد من الهواتف الذكية من دائرة الهواتف التي تستخدم تطبيق الواتسآب.

وتطبيق الواتسآب من التطبيقات الذكية التي يتم استخدامها من ملايين المستخدمين على مستوى العالم، وهو مستخدم لتبادل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو مع مختلف جهات الاتصال ممن يقوموا باستخدام التطبيق، هذا بالإضافة إلى إجراء المكالمات الصوتية والفيديو كول، ومشاركة الصور والفيديوهات في خاصية الستوري على التطبيق.

أنواع الهواتف التي لن تستخدم الواتسآب

ضم قرار شركة الواتسآب، الخاص بإيقاف استخدام تطبيق الواتسآب، عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، وجاء قرار الشركة يشمل 43 هاتف، جاءت كالتالي: