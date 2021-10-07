من الكمبيوتر أو الموبايل.. طريقة حذف فيديو يوتيوب من قناتك بسهولة

يعد موقع “يوتيوب” هو موقع الفيديوهات الأشهر عالميا، إذا يضم الموقع مليارات الفيديوهات في المجالات المختلفة “طبخ، تكنولوجيا، رياضة، تعليم،….”، وهناك الملايين من الأشخاص على مستوى العالم يمتلكون حساب عبر موقع يوتيوب يمكنهم من صناعة الفيديو ورفعه، ومن ثم تحقيق نسبة مشاهدات مقابل الحصول على مبلغ مالي بداية من تفعيل القناة.

طريقة حذف فيديو يوتيوب

وفي بعض الأحيان قد يقوم شخص ما برفع فيديو على قناته على موقع الفيديوهات الاشهر عالميا “يوتيوب”، ويريد حذفه نظرا لكونه غير لائق بالسياسات أو يريد تعديله ورفعه مجددا، ولكنه قد لا يكون على دراية بطريقة حذفه، وقد كشف موقع “business insider” خطوات حذف مقطع فيديو تم تحميله على اليوتيوب بالخطوات، حيث يمكنك حذف المقطع من خلال تسجيل دخول إلى قناتك عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك.

طريقة حذف فيديو يوتيوب من الكمبيوتر

قم بالدخول إلى موقع يوتيوب، وعمل تسجيل دخول من خلال ادخال البريد الالكتروني الخاص بك وكلمة السر.

اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

قم بالضغط على كلمة YouTube Studio .

. من خلال الشريط الجانبي الموجود على اليسار اضغط فوق الزر “محتوى”.

ضع مؤشر الماوس فوق مقطع الفيديو الذي تريد حذفه، ثم اضغط فوق النقاط الثلاث التي تظهر.

اختر حذف للابد، ثم تأكيد.

طريقة حذف فيديو يوتيوب من الهاتف