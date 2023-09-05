“من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة” .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023

إليكم أفضل 10 هواتف إقتصادية تم إصدارها خلال شهر أغسطس الماضي، والذي شهد تنافسًا كبيرًا في عالم الهواتف الذكية، شهد هذا الشهر إطلاق العديد من الهواتف المثيرة من قبل شركات معروفة، مما جعل الخيارات المتاحة للمستهلكين أكثر تنوعًا وتقديمًا، في هذه المقالة سنلقي نظرة على هذه الأجهزة الجديدة ونستعرض أبرز مميزاتها ومواصفاتها لمساعدتكم في اختيار الهاتف الذي يناسب احتياجاتكم وميزانيتكم، سواء كنتم تبحثون عن هاتف اقتصادي يقدم أداءً جيدًا أو هاتفًا متوسطًا يجمع بين الأداء والقيمة، ستجدون هنا الجهاز المثالي الذي يلبي توقعاتكم.

أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023 المصدر: زاد نت

أفضل هواتف اقتصادية لشهر أغسطس 2023

لقد شهد شهر أغسطس إصدار العديد من الهواتف الذكية الرائعة من قبل شركات تسعى جاهدة لترك بصمتها في عالم الهواتف المحمولة، حيث قامت شركة إنفينيكس بإصدار هاتف اقتصادي مميز بتصميم شفاف يشبه تصميم Nothing phone، وهذا يشير إلى التفرد والإبداع في عالم الهواتف، من ناحية أخرى قدمت شركة ريدمي هاتفًا متوسط المواصفات الذي يطمح لتحقيق نجاح كبير في فئته السعرية، ويتوقع الكثيرون أن ينافس بقوة هواتف المنافسين بنفس الفئة السعرية، أما شركة Tecno، فهي ما زالت تبني سمعتها بتقديم هواتف مناسبة وميزانية للمستخدمين.

هاتف Poco M6 Pro

الخصائص المواصفات الشاشة شاشة LCD بحجم 6.79 إنش ودقة FHD+ معدل تحديث الشاشة 90 هرتز المعالج Snapdragon 4 الجيل الثاني الذاكرة العشوائية (RAM) 4 جيجابايت مع 64 جيجابايت تخزين أو 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت تخزين الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة 2 ميجابكسل للعمق الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 18 واط السعر يبدأ من 145 دولار

هاتف Infinix GT 10 Pro

الخصائص المواصفات الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز المعالج MediaTek Dimensity 8050 الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت سعة التخزين 256 جيجابايت الكاميرا الرئيسية 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة للعمق وعدسة ماكرو الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 45 واط السعر 250 دولار

هاتف Motorola Moto G14

الخصائص المواصفات الشاشة شاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 60 هرتز المعالج UNISOC T616 الذاكرة العشوائية (RAM) 4 جيجابايت سعة التخزين 128 جيجابايت الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F 2.0 سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 15 واط السعر 120 دولار

هاتف Tecno Pova 5 Pro

الخصائص المواصفات الشاشة شاشة LCD بحجم 6.78 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز المعالج ميدياتك Dimensity 6080 5G ثماني الأنوية الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت سعة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة مساعدة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 68 واط السعر يبدأ من 180 دولار

هاتف vivo Y77t

الخصائص المواصفات الشاشة شاشة LCD بحجم 6.64 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز المعالج ميدياتك Dimensity 7020 الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت سعة التخزين 256 جيجابايت الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة 2 بكسل للعزل عن الخلفية الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة F 2.0 سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 44 واط السعر يبدأ من 190 دولار

هاتف Redmi 12 5G

الخصائص المواصفات الشاشة شاشة سوبر أموليد بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز المعالج سنابدراجون 4 الجيل الأول الذاكرة العشوائية (RAM) 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت سعة التخزين 128 جيجابايت الكاميرا الرئيسية 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة الترا وايد 8 ميجابكسل بفتحة F 2.2 وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 33 واط السعر يبدأ من 133 دولار

هاتف Realme 11x الخصائص المواصفات الشاشة شاشة LCD بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز المعالج Dimensity 6100+ من ميدياتك بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر الذاكرة العشوائية (RAM) 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت سعة التخزين 128 جيجابايت الكاميرا الرئيسية 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 بالإضافة لعدسة Portrait بدقة 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 33 واط السعر يبدأ من 180 دولار

هاتف vivo v29e الخصائص المواصفات الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز المعالج Snapdragon 695 من Qualcomm جيد للاستخدام المتوسط الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت سعة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت الكاميرا الرئيسية 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS مدمجة بعدسة الترا وايد 8 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير السعر يبدأ من 325 دولار

هاتف Redmi K60 Ultra

الخصائص المواصفات الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ودقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز، مناسبة للألعاب المعالج Dimensity 9200+ من MediaTek ممتاز للأداء الرائد والتطبيقات المكثفة الذاكرة العشوائية (RAM) تتوفر خيارات متعددة للرام، تبدأ من 12 جيجابايت وتصل حتى 24 جيجابايت رام سعة التخزين 256 جيجابايت وتصل حتى 1 تيرابايت من السعة التخزينية الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS الكاميرا الأمامية 20 ميجابكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 120 واط ميزات إضافية مقاومة الماء والغبار IP68، سماعات ستريو السعر يبدأ من 355 دولار في الصين

هاتف Oneplus Ace 2 Pro