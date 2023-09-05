تقنية

“من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة” .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023

نهله المصري

إليكم أفضل 10 هواتف إقتصادية تم إصدارها خلال شهر أغسطس الماضي، والذي شهد تنافسًا كبيرًا في عالم الهواتف الذكية، شهد هذا الشهر إطلاق العديد من الهواتف المثيرة من قبل شركات معروفة، مما جعل الخيارات المتاحة للمستهلكين أكثر تنوعًا وتقديمًا، في هذه المقالة سنلقي نظرة على هذه الأجهزة الجديدة ونستعرض أبرز مميزاتها ومواصفاتها لمساعدتكم في اختيار الهاتف الذي يناسب احتياجاتكم وميزانيتكم، سواء كنتم تبحثون عن هاتف اقتصادي يقدم أداءً جيدًا أو هاتفًا متوسطًا يجمع بين الأداء والقيمة، ستجدون هنا الجهاز المثالي الذي يلبي توقعاتكم.

- صورة 12 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023

أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023 المصدر: زاد نت

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أفضل هواتف اقتصادية لشهر أغسطس 2023

لقد شهد شهر أغسطس إصدار العديد من الهواتف الذكية الرائعة من قبل شركات تسعى جاهدة لترك بصمتها في عالم الهواتف المحمولة، حيث قامت شركة إنفينيكس بإصدار هاتف اقتصادي مميز بتصميم شفاف يشبه تصميم Nothing phone، وهذا يشير إلى التفرد والإبداع في عالم الهواتف، من ناحية أخرى قدمت شركة ريدمي هاتفًا متوسط المواصفات الذي يطمح لتحقيق نجاح كبير في فئته السعرية، ويتوقع الكثيرون أن ينافس بقوة هواتف المنافسين بنفس الفئة السعرية، أما شركة Tecno، فهي ما زالت تبني سمعتها بتقديم هواتف مناسبة وميزانية للمستخدمين.

- صورة 1 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023

هاتف Poco M6 Pro

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة LCD بحجم 6.79 إنش ودقة FHD+
معدل تحديث الشاشة 90 هرتز
المعالج Snapdragon 4 الجيل الثاني
الذاكرة العشوائية (RAM) 4 جيجابايت مع 64 جيجابايت تخزين أو 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت تخزين
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة 2 ميجابكسل للعمق
الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 18 واط
السعر يبدأ من 145 دولار
- صورة 2 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف Poco M6 Pro

هاتف Infinix GT 10 Pro

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
المعالج MediaTek Dimensity 8050
الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت
سعة التخزين 256 جيجابايت
الكاميرا الرئيسية 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة للعمق وعدسة ماكرو
الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 45 واط
السعر 250 دولار
- صورة 3 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف Infinix GT 10 Pro

 هاتف Motorola Moto G14

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 60 هرتز
المعالج UNISOC T616
الذاكرة العشوائية (RAM) 4 جيجابايت
سعة التخزين 128 جيجابايت
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8
الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F 2.0
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 15 واط
السعر 120 دولار
- صورة 4 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات  هاتف Motorola Moto G14

هاتف Tecno Pova 5 Pro

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة LCD بحجم 6.78 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
المعالج ميدياتك Dimensity 6080 5G ثماني الأنوية
الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت
سعة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة مساعدة
الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 68 واط
السعر يبدأ من 180 دولار
- صورة 5 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف Tecno Pova 5 Pro

هاتف vivo Y77t

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة LCD بحجم 6.64 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
المعالج ميدياتك Dimensity 7020
الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت
سعة التخزين 256 جيجابايت
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة 2 بكسل للعزل عن الخلفية
الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة F 2.0
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 44 واط
السعر يبدأ من 190 دولار
- صورة 6 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف vivo Y77t

هاتف Redmi 12 5G

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة سوبر أموليد بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
المعالج سنابدراجون 4 الجيل الأول
الذاكرة العشوائية (RAM) 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت
سعة التخزين 128 جيجابايت
الكاميرا الرئيسية 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة الترا وايد 8 ميجابكسل بفتحة F 2.2 وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 33 واط
السعر يبدأ من 133 دولار
- صورة 7 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف Redmi 12 5G

هاتف Realme 11x

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة LCD بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
المعالج Dimensity 6100+ من ميدياتك بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر
الذاكرة العشوائية (RAM) 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت
سعة التخزين 128 جيجابايت
الكاميرا الرئيسية 64 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 بالإضافة لعدسة Portrait بدقة 2 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن 33 واط
السعر يبدأ من 180 دولار
- صورة 8 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف Realme 11x

هاتف vivo v29e

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
المعالج Snapdragon 695 من Qualcomm جيد للاستخدام المتوسط
الذاكرة العشوائية (RAM) 8 جيجابايت
سعة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
الكاميرا الرئيسية 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS مدمجة بعدسة الترا وايد 8 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير
السعر يبدأ من 325 دولار
- صورة 9 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف vivo v29e

هاتف Redmi K60 Ultra

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ودقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز، مناسبة للألعاب
المعالج Dimensity 9200+ من MediaTek ممتاز للأداء الرائد والتطبيقات المكثفة
الذاكرة العشوائية (RAM) تتوفر خيارات متعددة للرام، تبدأ من 12 جيجابايت وتصل حتى 24 جيجابايت رام
سعة التخزين 256 جيجابايت وتصل حتى 1 تيرابايت من السعة التخزينية
الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS
الكاميرا الأمامية 20 ميجابكسل
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 120 واط
ميزات إضافية مقاومة الماء والغبار IP68، سماعات ستريو
السعر يبدأ من 355 دولار في الصين
- صورة 10 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف Redmi K60 Ultra

هاتف Oneplus Ace 2 Pro

الخصائص المواصفات
الشاشة شاشة منحنية AMOLED بحجم 6.74 إنش ودقة 2772×1240 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز
المعالج Snapdragon 8 الجيل الثاني، معالج قوي جدا يمكن مقارنته بأجهزة رائدة
الذاكرة العشوائية (RAM) تتوفر ثلاث خيارات للرام: 12 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، 16 جيجا بايت مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، 24 جيجا بايت مع سعة تخزين 1 تيرابايت
سعة التخزين يأتي بخيارات سعة تخزين متعددة تصل إلى 1 تيرابايت
سعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن سريعة تصل إلى 150 واط
السعر يبدأ من 410 دولار لأقل نسخة
- صورة 11 - "من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة" .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
مواصفات هاتف Oneplus Ace 2 Pro
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نهله المصري

نهله حلمي خريجة كلية آداب جامعة عين شمس، أعمل في مجال الترجمة بخبرة تصل إلى خمسة سنوات، بجانب حبي للكتابة والقراءة، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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