“من الفئة الإقتصادية إلى الرائدة” .. أفضل 10 هواتف تم إصدارها في أغسطس 2023
إليكم أفضل 10 هواتف إقتصادية تم إصدارها خلال شهر أغسطس الماضي، والذي شهد تنافسًا كبيرًا في عالم الهواتف الذكية، شهد هذا الشهر إطلاق العديد من الهواتف المثيرة من قبل شركات معروفة، مما جعل الخيارات المتاحة للمستهلكين أكثر تنوعًا وتقديمًا، في هذه المقالة سنلقي نظرة على هذه الأجهزة الجديدة ونستعرض أبرز مميزاتها ومواصفاتها لمساعدتكم في اختيار الهاتف الذي يناسب احتياجاتكم وميزانيتكم، سواء كنتم تبحثون عن هاتف اقتصادي يقدم أداءً جيدًا أو هاتفًا متوسطًا يجمع بين الأداء والقيمة، ستجدون هنا الجهاز المثالي الذي يلبي توقعاتكم.
أفضل هواتف اقتصادية لشهر أغسطس 2023
لقد شهد شهر أغسطس إصدار العديد من الهواتف الذكية الرائعة من قبل شركات تسعى جاهدة لترك بصمتها في عالم الهواتف المحمولة، حيث قامت شركة إنفينيكس بإصدار هاتف اقتصادي مميز بتصميم شفاف يشبه تصميم Nothing phone، وهذا يشير إلى التفرد والإبداع في عالم الهواتف، من ناحية أخرى قدمت شركة ريدمي هاتفًا متوسط المواصفات الذي يطمح لتحقيق نجاح كبير في فئته السعرية، ويتوقع الكثيرون أن ينافس بقوة هواتف المنافسين بنفس الفئة السعرية، أما شركة Tecno، فهي ما زالت تبني سمعتها بتقديم هواتف مناسبة وميزانية للمستخدمين.
هاتف Poco M6 Pro
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة LCD بحجم 6.79 إنش ودقة FHD+
|معدل تحديث الشاشة
|90 هرتز
|المعالج
|Snapdragon 4 الجيل الثاني
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|4 جيجابايت مع 64 جيجابايت تخزين أو 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت تخزين
|الكاميرا الرئيسية
|50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة 2 ميجابكسل للعمق
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجابكسل
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير مع شحن 18 واط
|السعر
|يبدأ من 145 دولار
هاتف Infinix GT 10 Pro
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
|المعالج
|MediaTek Dimensity 8050
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|8 جيجابايت
|سعة التخزين
|256 جيجابايت
|الكاميرا الرئيسية
|108 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة للعمق وعدسة ماكرو
|الكاميرا الأمامية
|32 ميجابكسل
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير مع شحن 45 واط
|السعر
|250 دولار
هاتف Motorola Moto G14
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 60 هرتز
|المعالج
|UNISOC T616
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|4 جيجابايت
|سعة التخزين
|128 جيجابايت
|الكاميرا الرئيسية
|50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجابكسل بفتحة عدسة F 2.0
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير مع شحن 15 واط
|السعر
|120 دولار
هاتف Tecno Pova 5 Pro
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة LCD بحجم 6.78 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
|المعالج
|ميدياتك Dimensity 6080 5G ثماني الأنوية
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|8 جيجابايت
|سعة التخزين
|128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
|الكاميرا الرئيسية
|50 ميجابكسل بفتحة عدسة مساعدة
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجابكسل
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير مع شحن 68 واط
|السعر
|يبدأ من 180 دولار
هاتف vivo Y77t
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة LCD بحجم 6.64 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
|المعالج
|ميدياتك Dimensity 7020
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|8 جيجابايت أو 12 جيجابايت
|سعة التخزين
|256 جيجابايت
|الكاميرا الرئيسية
|50 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة 2 بكسل للعزل عن الخلفية
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجابكسل بفتحة F 2.0
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير مع شحن 44 واط
|السعر
|يبدأ من 190 دولار
هاتف Redmi 12 5G
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة سوبر أموليد بحجم 6.67 إنش ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز
|المعالج
|سنابدراجون 4 الجيل الأول
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|4 جيجابايت أو 6 جيجابايت
|سعة التخزين
|128 جيجابايت
|الكاميرا الرئيسية
|48 ميجابكسل بفتحة عدسة F 1.8 مع عدسة الترا وايد 8 ميجابكسل بفتحة F 2.2 وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجابكسل
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير مع شحن 33 واط
|السعر
|يبدأ من 133 دولار
هاتف Redmi K60 Ultra
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ودقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز، مناسبة للألعاب
|المعالج
|Dimensity 9200+ من MediaTek ممتاز للأداء الرائد والتطبيقات المكثفة
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|تتوفر خيارات متعددة للرام، تبدأ من 12 جيجابايت وتصل حتى 24 جيجابايت رام
|سعة التخزين
|256 جيجابايت وتصل حتى 1 تيرابايت من السعة التخزينية
|الكاميرا الرئيسية
|50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS
|الكاميرا الأمامية
|20 ميجابكسل
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 120 واط
|ميزات إضافية
|مقاومة الماء والغبار IP68، سماعات ستريو
|السعر
|يبدأ من 355 دولار في الصين
هاتف Oneplus Ace 2 Pro
|الخصائص
|المواصفات
|الشاشة
|شاشة منحنية AMOLED بحجم 6.74 إنش ودقة 2772×1240 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز
|المعالج
|Snapdragon 8 الجيل الثاني، معالج قوي جدا يمكن مقارنته بأجهزة رائدة
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|تتوفر ثلاث خيارات للرام: 12 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، 16 جيجا بايت مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، 24 جيجا بايت مع سعة تخزين 1 تيرابايت
|سعة التخزين
|يأتي بخيارات سعة تخزين متعددة تصل إلى 1 تيرابايت
|سعة البطارية
|5000 ميلي أمبير بقدرة شحن سريعة تصل إلى 150 واط
|السعر
|يبدأ من 410 دولار لأقل نسخة