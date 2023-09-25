منها هاتف Galaxy S23 FE| تسريبات تكشف نية العملاق الكوري “سامسونج” إطلاق 3 أجهزة خلال الأيام القادمة

يبدو أن الشهر القادم أكتوبر 2023 سيكون شهراً ساخناً في المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة وعلى رأسها شركة سامسونج، حيث كشف تسريبات حديثة لأحد فروع شركة سامسونج عن نية الشركة إطلاق ثلاثة أجهزة عملاقة خلال الأيام القادمة وبالتحديد في أكتوبر المقبل.

أجهزة سامسونج المنتظرة

تسريبات سامسونج عن Galaxy S23 FE وأجهزة أخرى

ووفق التقارير الصحفية التي نشرتها عدد من وكالات لأنباء، فإن فرع سامسونج في الأرجنتين كشف عن نية الشركة إطلاق ثلاثة أجهزة من بينها هاتف Galaxy S23 FE، أما الجهاز الثاني فهو الجهاز اللوحي تاب إس 9 إف إي، هذا بالإضافة إلى سماعات بودز إف إي.

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كما قام فرع شركة سامسونج بنشر صور الأجهزة عن طريق الخطأ، ثم قام بحذفها في وقت لاحق، كما لم يصدر أي تفاصيل أخرى عن الأجهزة الثلاثة التي تعتزم سامسونج إصدارها قريباً ولا عن أسعارها، ومن المتوقع إطلاق تلك الأجهزة الشهر المقبل.