كيفية منع واتساب من حفظ الصور والفيديوهات تلقائيًا| وإخفاء العلامات الزرقاء

يُعد تطبيق واتساب واحد من أشهر تطبيقات التراسل الفوري والأكثر انتشارًا على الهواتف الذكية، حيث يساعد على مشاركة الصور والفيديوهات والملفات وغيرها عبر الموقع، كل ذلك يتم تحميله تلقائيا على الهاتف، وهو ما يشغل مساحة تخزين كبير على الموبايل، ما يدفع الكثيرين إلى محاولة حذفها كل فترة من المعرض، ولكن هناك طريقة يمكنك من خلالها منع واتساب من حفظ الصور والفيديوهات تلقائيًا، وهذا ما سنوضح لكم اليوم، بالإضافة أننا سنتعرف على طريقة إخفاء العلامات الزرقاء.

كيف ألغي حفظ الصور في الواتساب

الوسائط في تطبيق واتساب هي عبارة عن الصور والفيديوهات والدردشة الصوتية كل ذلك يشغل مساحة تخزين، ويكون من الصعب أن يقوم المستخدم كل يوم بحذف كل هذه الوسائط والملفات، ولكن هناك طريقة تساعدك على منع واتساب من حفظ الصور والفيديوهات تلقائيًا كالخطوات التالية:

فتح الهاتف الذكي، والدخول على تطبيق الواتساب.

ثم الضغط على الثلاث نقاط في أعلى تطبيق الواتساب، ومن ثم اختيا الإعدادات “Settings”.

عليك التمرير لأسفل واختيار الخصوصية أو “Privacy”.

ثم اختيار زر الصور أو “Photos”.

مرر القائمة إلى أسفل حتى تظهر “واتساب” عليك الضغط على الزر الأخضر وتحويله إلى اللون الرمادي.

وبذلك الطريقة السهلة والبسيطة لا يمكن تنزيل الصور أو الفيديو على الهاتف إلا وقت الضغط على الصورة أو الوسائط المرسلة إليك عبر تطبيق الواتساب.

إخفاء العلامات الزرقاء

يمكنك إخفاء العلامات الزرقاء في تطبيق الواتساب، والتي تعتبر من المزايا التي يوفرها التطبيق للمستخدمين، حيث أن بعض الأشخاص يرغبون في قراءت الرسائل دون أن يعرف أحد أو يزعجهم، ولذلك يمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق الواتساب.

الضغط على الإعدادات في الثلاث نقاط بأعلى التطبيق.

ثم اختيار من القائمة كلمة “الحساب”.

ومن ثم اختيار “الخصوصية”.

وسيتم ظهور مربع عليك اختيار “Read Receipts”.

وعندما تقوم بتنشيط الخاصة لم تظهر العلامات الزرقاء للمرسل بعد ذلك وسوف تكون باللون الشفاف.

جدير بالذكر أن المنصة تستعد لإطلاق تحديث جديد خلال الأيام المقبلة، يتضمن إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة.

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