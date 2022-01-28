منعاً للابتزاز والاحتيال، إليك طريقة مسح الصور والفيديوهات من الهاتف نهائياً

مع انتشار قضايا الابتزاز الجنسي والاجتماعي التي أدت في بعض الحالات إلى الانتحار، ومع توافر برامج استعادة الملفات المحذوفة التي تعمل على الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر. بات بيع أو سرقة أحد الأجهزة الإلكترونية يعني الوقوع ضحيةً للابتزاز والدخول في الكثير من المشاكل التي لا تنتهي.

لكن وكما أن التقنية الحديثة تدعم استعادة الملفات المحذوفة فإنها تدعم التخلص منها بطريقة تجعل من استعادة تلك الملفات أشبه بالمستحيل، إذا كنت ترغب ببيع الهاتف المحمول أو كنت ترغب بحذف الصور والفيديوهات الموجودة على جهازك بشكل كامل ودون رجعة فإليك هذه الطُرق التي تساعدك على تحقيق ذلك.

نستعرض فيما يلي مجموعة من الخطوات التي قد تكفي واحدة منها فقط، ولكن القيام بها مُجتمعة يزيد من الأمان والثقة بأن الملفات المحذوفة لن تعود أبداً.

الحذف من سلة المهملات

تعتمد معظم الهواتف الجوالة وتطبيقات استعراض وتخزين الصور والفيديوهات، خيار الحذف إلى سلة المهملات ضمن الهاتف.

وتقوم فكرة الحذف المؤقت للصور والفيديوهات على نقل الملفات المحذوفة إلى سلة المهملات لمدة 30 يوماً قبل أن يتم حذفها بشكلٍ كامل، أما إذا رغب المُستخدم باستعادة تلك الملفات خلال ثلاثين يوماً فما عليه سوى الذهاب إلى سلة المحذوفات واستعادة تلك الملفات.

وبذلك تقوم الخطوة الأولى للتخلص من الصور والفيديوهات على حذف الملفات بشكل كامل من سلة المهملات بعد حذف تلك الملفات من تطبيقات استعراض وتخزين الصور والفيديوهات.

إعادة تخزين ملفات أخرى فوق الملفات المحذوفة

في حقيقة الأمر تعمل وحدات تخزين الملفات على قاعدة تراكم الملفات فوق بعضها البعض، ويسهُل استعادة الملفات المفقودة حديثاً لأنها موجودة في طبقات عليا من الذاكرة ولم يتم حفظ ملفات جديدة فوق تلك الملفات التي نرغب باسترجاعها.

بِناءً على ذلك، إذا كنت ترغب بالتخلُّص من الملفات بشكلٍ كامل فعليك بعد حذها أن تقوم بالكتابة فوقها عِدة مرات كي تختفي تلك الملفات من الذاكرة تماماً.

أفضل طريقة للكتابة على الملفات المحذوفة من الهاتف الجوال هي تسجيل فيديو مع توجيه الكاميرا نحو مكان مُعتم، واختيار مكان التخزين الافتراضي في ذات الملف أو المجلد الذي كان يحوي تلك الصور والفيديوهات التي ترغب بطمسها نهائياً.

عند امتلاء الذاكرة بشكل كامل يُمكن لك أن تحذف ذلك الفيديو، ثم تُعيد تكرار تسجيل الفيديوهات بالقدر الذي ترغب به، وبذلك سوف يتم طمس الملفات التي ترغب بحذفها نهائياً بشكلٍ كامل.

استخدام أحد تطبيقات الطمس والكتابة

يوجد في الفضاء الإلكتروني الكثير من التطبيقات التي تعمل على نفس المبدأ الذي تعرفنا عليه خلال الخطوة السابقة إلا أن تلك التطبيقات تقوم بالكتابة فوق الملفات المحذوفة بشكل آلي وبالعدد الذي تقوم بتحديده أنت.

من تلك التطبيقات ما هو مدفوع ومنها ما هو مجاني كتطبيق “CCleaner” الذي يوجد منه نسخ للكمبيوتر وأخرى للهاتف الجوال.

قم بتفعيل خيارات الكتابة فوق الملفات المحذوفة وسوف يقوم البرنامج بحذف الصور والفيديوهات بشكل كامل إضافة إلى إمكانية حذف الملفات المؤقتة وزيادة سرعة الجهاز وتحسين الأداء بشكلٍ ملحوظ.

استخدام تطبيق DiskDigger

تطبيق “DiskDigger” من أشهر تطبيقات أندرويد في مجال إستعادة الملفات المحذوفة.

البرنامَج مجاني وسهل الاستخدام ولا يحتاج إلى الاتصال بالكمبيوتر أثناء استعادة الملفات المحذوفة.

وكما أنه يقوم باستعادة الملفات المحذوفة فإنه يقوم أيضاً بحذف الملفات بشكل نهائي، من خلال حذف الأثار التي تؤدي إلى تلك الصور بشكلٍ كامل.