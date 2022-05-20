شبكة VK الروسية تُعلن عن تطبيق جديد ومُنافس قوي لتطبيق WhatsApp

سمير بوبكر

خلال الفترة الماضية، أطلقت شبكة الروسية الشهيرة المعروفة باسم VK تطبيقًا جديدًا للدردشة والرسائل الفورية على الإنترنت، وأصبح هذا التطبيق مُنافسًا قويًا لتطبيق WhatsApp وشركة Meta المالكة لـ Facebook.

شبكة VK الروسية تُعلن عن تطبيق جديد ومُنافس قوي لتطبيق WhatsApp 5 20/5/2022 - 1:09 ص

ومن المُتوقع أن يتفوق هذا التطبيق الجديد على التطبيقات السابقة، وسط منافسة قوية وشديدة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم.

شبكة VK الروسية تُعلن عن تطبيق جديد ومُنافس قوي لتطبيق WhatsApp 1 20/5/2022 - 1:09 ص

تطبيق منافس قوي لـ WhatsApp

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وفقًا لما تم نشره على موقع “aroged” فإن التطبيق الجديد الذي أُطلق عليه اسم “VK Messenger” يدعم جميع الهواتف الذكية سواء كان Android أو أي منها أو AC، كما أنه يوفر عددًا من الميزات الرائعة للمستخدمين، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية في روسيا استخدام هذا التطبيق، والحصول على جميع الميزات التي يقدمها للمستخدمين خلال هذه الفترة.

شبكة VK الروسية تُعلن عن تطبيق جديد ومُنافس قوي لتطبيق WhatsApp 2 20/5/2022 - 1:09 ص

خصائص تطبيق VK Messenger 

تمامًا مثل تطبيق WhatsApp، يتلقى تطبيق VK Messenger الروسي الرسائل النصية ويرسلها  للمستخدمين، كما تقوم أيضًا بإجراء المكالمات الصوتية  ومكالمات الفيديو وتبادل الرسائل الصوتية المُسجلة، كما يسمح التطبيق بنقل الملفات التي تصل إلى 2 جيجابايت في الحجم، ويرسل ويستقبل الموسيقى والمُلصقات ومقاطع الفيديو والقصص، بالإضافة إلى تحويل الأموال من خلال التطبيق.

شبكة VK الروسية تُعلن عن تطبيق جديد ومُنافس قوي لتطبيق WhatsApp 3 20/5/2022 - 1:09 ص

ويمكن لمستخدمي VK Messenger الوصول إلى العديد من وظائف التطبيق وميزاته، مثل إخفاء أحدث نشاط على التطبيق، والمراسلات في محادثات عشوائية لأنه سيختفي جميع الرسائل بعد فترة.

شبكة VK الروسية تُعلن عن تطبيق جديد ومُنافس قوي لتطبيق WhatsApp 4 20/5/2022 - 1:09 ص

كما يُدعم التطبيق الروسي الجديد ميزة الوضع المظلم، بالإضافة إلى بعض خيارات التخصيص الأخرى، حيث يمكن للمستخدم تصميم التطبيق بالكامل بالإضافة إلى المحادثات للفرد، مع تعيين الخلفيات، ويُوفر التطبيق للمستخدم إمكانية تغيير حجم الخط وأرشفة المحادثات بالإضافة إلى تثبيت أهم المحادثات للمستخدم.

ويُمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق الروسي على الهواتف الأندورية من خلال Google Play، أما هواتف iPhone فيجب الدخول إلى متجر التطبيقات وتنزيل التطبيق، والاستفادة من جميع ميزاته في روسيا.

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سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    جميل جدا السعر في حدودكام

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