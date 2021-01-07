كيفية الاشتراك في منصة Netflix ومشاهدة المسلسلات والأفلام لمدة شهر مجانًا

في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في كثير من المجالات في عالمنا المعاصر، ظهرت العديد من المنصات الإلكترونية في الآونة الأخيرة ومنها المتخصص في المجال الترفيهي، ولعل من أبرز هذه المنصات منصة Netflix المتخصصة في عرض المسلسلات والأفلام القديمة أو الحديثة وفي عرضها الأول للمشاهدين، وتعتبر منصة نتفليكس من أشهر المنصات لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج العالمية الشهيرة، التي تقدمها بجودة ودقة عالية، ومن مزايا هذه المنصة أنها تدعم الترجمة إلى العربية، إضافة إلى إمكانية تنزيل المسلسل أو الأفلام ومشاهدتها في وقت لاحق، في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

منصة Netflix

كيفية الاشتراك لمدة شهر مجانًا في منصة Netflix

يجدر الذكر أن منصة نتفليكس تنتج سنويًا آلاف الأفلام والمسلسلات حتى أصبحت أضخم منصة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تُعرض لأول مرة من خلالها بجودة ودقة عاليين، وفي هذه المقالة سوف نستعرض طريقة الحصول على اشتراك مجاني لمدة شهر على هذه المنصة والاستمتاع بأفضل وأحدث أفلام ومسلسلات نتفليكس الأصلية.

حيث تتيح المنصة فتح حساب مجاني لمدة شهر مجانا كنسخة تجريبية مع إمكانية اختيار الجودة التي تريدها، وبعد مدة الشهر للمستخدم الخيار بين الاستمرار بالاشتراك ودفع رسوم شهرية، وبين إلغاء الاشتراك دون دفع أي مبلغ، وفي حال تفضيل الاستمرار بالاشتراك يمكن اختيار باقة من أربع باقات تقدمها المنصة، وتبدأ الأسعار من 7 دولار إلى 15 دولار، وهذا يتطلب ربط بطاقة ماستركارد أو فيزا بالحساب على المنصة، إضافة إلى أن منصة Netflix تقبل وسائل دفع عديدة أخرى، مثل بايبال، وبطاقة جوجل بلاي.

خطوات الاشتراك في نتفليكس

للاشتراك في منصة نتفليكس والحصول على حساب عليها ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: