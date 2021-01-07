كيفية الاشتراك في منصة Netflix ومشاهدة المسلسلات والأفلام لمدة شهر مجانًا

بواسطة سمير زيادة

في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في كثير من المجالات في عالمنا المعاصر، ظهرت العديد من المنصات الإلكترونية في الآونة الأخيرة ومنها المتخصص في المجال الترفيهي، ولعل من أبرز هذه المنصات منصة Netflix المتخصصة في عرض المسلسلات والأفلام القديمة أو الحديثة وفي عرضها الأول للمشاهدين، وتعتبر منصة نتفليكس من أشهر المنصات لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج العالمية الشهيرة، التي تقدمها بجودة ودقة عالية، ومن مزايا هذه المنصة أنها تدعم الترجمة إلى العربية، إضافة إلى إمكانية تنزيل المسلسل أو الأفلام ومشاهدتها في وقت لاحق، في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

كيفية الاشتراك في منصة Netflix ومشاهدة المسلسلات والأفلام لمدة شهر مجانًا

منصة Netflix

كيفية الاشتراك في منصة Netflix ومشاهدة المسلسلات والأفلام لمدة شهر مجانًا
كيفية الاشتراك في منصة Netflix ومشاهدة المسلسلات والأفلام لمدة شهر مجانًا

كيفية الاشتراك لمدة شهر مجانًا في منصة Netflix

يجدر الذكر أن منصة نتفليكس تنتج سنويًا آلاف الأفلام والمسلسلات حتى أصبحت أضخم منصة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تُعرض لأول مرة من خلالها بجودة ودقة عاليين، وفي هذه المقالة سوف نستعرض طريقة الحصول على اشتراك مجاني لمدة شهر على هذه المنصة والاستمتاع بأفضل وأحدث أفلام ومسلسلات نتفليكس الأصلية.

حيث تتيح المنصة فتح حساب مجاني لمدة شهر مجانا كنسخة تجريبية مع إمكانية اختيار الجودة التي تريدها، وبعد مدة الشهر للمستخدم الخيار بين الاستمرار بالاشتراك ودفع رسوم شهرية، وبين إلغاء الاشتراك دون دفع أي مبلغ، وفي حال تفضيل الاستمرار بالاشتراك يمكن اختيار باقة من أربع باقات تقدمها المنصة، وتبدأ الأسعار من 7 دولار إلى 15 دولار، وهذا يتطلب ربط بطاقة ماستركارد أو فيزا بالحساب على المنصة، إضافة إلى أن منصة Netflix تقبل وسائل دفع عديدة أخرى، مثل بايبال، وبطاقة جوجل بلاي.

كيفية الاشتراك في منصة Netflix ومشاهدة المسلسلات والأفلام لمدة شهر مجانًا
كيفية الاشتراك في منصة Netflix ومشاهدة المسلسلات والأفلام لمدة شهر مجانًا

خطوات الاشتراك في نتفليكس

للاشتراك في منصة نتفليكس والحصول على حساب عليها ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى نتفليكس على تطبيق المنصة في الهاتف أو كتابة Netflix في محرك البحث جوجل، وثم الضغط على خانة الاشتراك التجريبي .
  • بعد الدخول ستظهر صفحة تتضمن الأسعار، والباقات، والرسوم الشهرية، قم باختيار واحدة من الباقات، وهذه الباقة لن يتم دفع رسوم الاشتراك فيها إلا بعد انتهاء مدة الشهر المجاني.
  • ثم ستظهر بعد ذلك صفحة تحتوي على خانتين واحدة للبريد الإلكتروني  الخاص بك والأخرى للباسوورد ” كلمة المرور” ، قم بملئ هاتين الخانتين.
  • وثم قم بالضغط على على تسجيل، وبذلك تصبح مسجلا في منصة Netflix.
  • واخيرًا ستظهر الصفحة التالية، تحتوي على خانات تكتب فيها بيانات بطاقة الفيزا.
Avatar of سمير زيادة
سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

قد يعجبك ايضا
تقنية

ضبط رموز تردد قناة ام بي سي mbc 5 الجديد لعام 2021

تقنية

تفعيل خدمة موجود سوا بالخطوات شركة الاتصالات السعودية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.