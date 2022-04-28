منصة Binance تعلن عن أنشاء موقع لتحويل العملات الرقمية المشفرة من وإلى العملات التقليدية

أعلنت منصة التبادل الرقمي وتداول العملات الرقمية المشفرة الأشهر عالميا بينانس (Binance) رسميا عن أطلاق منصة إلكترونية التي أطلقت عليها اسم (Bifinity) التي ستتيح استقبال المدفوعات وتحويل العملات التقليدية إلى عملات مشفرة والعكس أيضا.

وبحسب ما جاء في منشور شركة بينانس (Binance) العالمية فإن المنصة الجديدة الناشئة (Bifinity) ستكون بمنزلة شركة تقدم تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية و تهدف أيضا إلى ربط الشركات والأسواق الإلكترونية والمستخدمين عبر قطاع الكريبتو والبلوكشين العالمي والعملات الإلكترونية المشفرة وعلى رأسها البيتكوين Bitcoin (BTC).

وستقدم تلك التقنية بكل سهولة بواسطة استخدام واجهات برمجة التطبيقات API للهواتف المحمولة بمختلف أنظمة التشغيل الذي سيمكن التجار من تسهيل استقبال وإرسال المدفوعات بعملات الكريبتو Crypto Currency.

وفقا لإدارة موقع (بينانس) إن المنصة الجديدة المسماة (Bifinity) سوف تدعم أكثر من 50 عملة رقمية حول العالم، كما أنها أيضا تساعد في طرق الدفع الرئيسية والأشهر عالميا، بما في ذلك شركتي فيزا وماستركارد.

وللإعلان على ذلك علقت السيدة (هيلين هاي) رئيسة مشروع (Bifinity) بشأن عملية الإطلاق بالقول:-

مع استمرار نمو اقتصاد العملات المشفرة و والويب 3، نرى طلبا أكبر على بناء منصات محسّنة لتحويل العملات المشفرة لسد الفجوة بين التمويل التقليدي واقتصاد الكريبتو اللامركزي والمركزي. في بينانس، تتمثل الرؤية في زيادة هذه التحويلات. مع إطلاق (Bifinity) فإننا نهدف إلى تسريع تبني العملات المشفرة على نطاق واسع.

ذكرت أيضا شركة بينانس أن منصة (Bifinity) ستوفر حلولا فعالة وموفرة اقتصادية من حيث التكلفة الفعلية للتجار.

كما أوضحت أيضا أن الشركة الناشئة تخطط في الأشهر المقبلة من أجل الدخول في شراكة مع مزودي اكبر واشهر المحافظ الإلكترونية للعملات الإلكترونية التي سوف تدعمها المنصة الجديدة وأيضا الكريبتو وشركات البلوكشين العاملة بالمجال.

و زاد الاهتمام أيضا في الفترة الأخيرة بمشروع الويب 3.0 بين مجتمع الكريبتو العالمي، وتعتقد أيضا شركة بينانس (Binance) أن العملات الرقمية والبلوكتشين ستجه لدعم اقتصاد الويب 3.0.

كخطوة مهمة نحو تطوير اقتصاد الويب 3.0، تشارك المنصة الحديثة (Bifinity) مع المواقع التالية التي تخدم نفس الفكرة (EQONEX) و (Paysafe) و (Checkout.com).

و علق على ذلك السيد (تشي وون يون) رئيس شركة (EQONEX) :-