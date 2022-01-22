منصة Airbnb تعلن عن توفير خدمات تأمين السفر لمستخدميها

بينما ينتظر كان الجميع إنتعاشا في السياحة في الفترة المقبلة ، يبدو أن سلالة Omicron قد أثارت مخاوف من التحرك بحرية كما كانت في السابق ، مما دفع شركات الطيران في الماضي إلى تقديم تأمين مجاني في بعض الأحيان لتحفيز الناس على الانضمام إلى منصة حجز الإقامة في Airbnb .

قالت Airbnb إنها ستبدأ في تقديم تأمين السفر اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي 2022، مقابل رسوم ، ولكن من خلال عملية بسيطة مصممة لمنع تداعيات خطر فيروس كوفيد 19.

بالطبع ، ستعمل هذه الخدمات مع مزودي خدمة تأمين السفر ، مما يعني أنه سيتم تقديم نفس الخدمات الخارجية من خلال المنصة ، ولكن بإجراءات بسيطة لا تتطلب رحلة إلى مكتب تأمين.

ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى وكالات التأمين قبل سفرهم للتأكد من أن لديهم رحلة آمنة وتجنب تكلفة أي مخاطر محتملة ، لكن غرض Airbnb من خلال هذه الخطوة هو تقديم الخدمة مباشرةً من خلال منصتها ، بحيث يحصل المسافر على تأمينه بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن إستمرار جائحة فيروس كورونا قد أثرت سلبيا على شركات الطيران و السفر بصفة عامة ، حيث كانت تتوقف كل مرة بشكل إضطراري بسبب الإنتشار السريع للسلالات المتحورة التي كانت آخرها سلالة أوميكرون القادمة من دولة جنوب إفريقيا.

كما أثر هذا الوباء على السياحة في جميع أنحاء العالم حيث شهد هذا القطاع ركوض لم يسبق له مثير عبر التاريخ ، مما أدى إلى خسارة مالية كبيرة