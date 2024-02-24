في إطار مساعيها للتحول إلى منصة متكاملة، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي (X) عن توفير بعض الميزات التي كانت متاحة سابقًا للمشتركين المميزين فقط لجميع المستخدمين، وبحسب المعلومات المعلنة، ستوفر منصة التواصل (X) ميزة مكالمات الصوت والفيديو للمستخدمين العاديين أيضًا.

منصة التواصل X تطرح ميزة على غرار واتساب للجميع

طرح ميزة مكالمات الصوت والفيديو للجميع في منصة X

كانت ميزة (X Premium) التي عُرفت سابقًا باسم (Twitter Blue) تُعرف بأنها نظام اشتراك يوفر للمستخدمين ميزات إضافية مثل تعديل المنشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول وتنسيق النص، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المشتركون المميزون بوصول أكبر إلى منشوراتهم ويقل عدد الإعلانات التي يشاهدونها.

أدخلت منصة X مؤخرًا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء واستقبال مكالمات الصوت والفيديو، على غرار تطبيقات مثل FaceTime و WhatsApp، وقد كانت هذه الميزة محدودة للمشتركين المميزين لفترة من الوقت، ولكنها الآن متاحة لمزيد من المستخدمين، ووفقًا للمعلومات التي شاركها مهندس (X) انريكي باراجان، بدأت منصة (X) في طرح ميزة مكالمات الصوت والفيديو تدريجيًا على الأشخاص غير المشتركين في (X Premium)، وتم دمج هذه الميزة مباشرة في صندوق الرسائل وتعمل بطريقة مشابهة لتطبيقات أخرى مثل WhatsApp و Instagram التي تدعم المكالمات.

عندما تم الإعلان عن هذه الميزة، أثارت بعض الجدل بسبب مخاوف المستخدمين من تلقي مكالمات من أشخاص مجهولين، ومع ذلك، يمتلك المستخدمون القدرة على التحكم في من يمكنه الاتصال بهم ويمكنهم حتى تعطيل ميزة المكالمات إذا رغبوا في ذلك.

ولتغيير إعدادات مكالمات الصوت والفيديو داخل التطبيق واستخدامها، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (X). انقر على صورة ملفك الشخصي في الأعلى. انقر على الإعدادات والخصوصية. حدد الخصوصية والأمان. انتقل إلى خيار الرسائل المباشرة. يمكنك تغيير تفضيلاتك الخاصة بمكالمات الصوت والفيديو.

يمكنك اختيار تلقي المكالمات من جهات الاتصال في دفتر عناوينك أو الحسابات التي تتابعها أو المستخدمين الموثقين فقط، إذا كنت تريد تعطيل المكالمات تمامًا على (X)، فما عليك سوى إيقاف تشغيل خيار “تمكين مكالمات الصوت والفيديو”، وهنا عند القيام بذلك، لن يتمكن أحد من الاتصال بك عبر تطبيق (X).