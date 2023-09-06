منصة إكس تطلق ميزة ملاحظات المجتمع لمقاطع الفيديو.. لنشر محتوى معتدل

أطلقت منصة التدوين المصغر إكس (تويتر سابقًا) ميزة “ملاحظات المجتمع” أو Community Notes لمقاطع الفيديو، والتي كانت متاحة سابقة للصور والمنشورات النصية.

شعار إكس المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

“ملاحظات المجتمع” Community Notes

يهدف برنامج ملاحظات المجتمع، الذي تعمل عليه منصة إكس منذ زمن، إلى اعتدال المحتوى الذي يقوم بنشره مستخدمو المنصة، وذلك حتى تضع المنصة عبأ اعتداله على المستخدمين بأنفسهم.

وكانت المنصة الملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، قد أعلنت فش شهر مايو الماضي إطلاق ميزة “ملاحظات المجتمع” للصور التي تضمن في المنشورات، بهدف معالجة سيناريوهات الصور المُحرَّفة أو الصور التي أُنشئت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتُنشر عبر المنصة، وبدأ من الآن ستشمل الميزة مقاطع الفيديو أيضًا.

وقالت X في منشور لها: «ستظهر الملاحظات المكتوبة على مقاطع الفيديو تلقائيًا على المنشورات الأخرى التي تحتوي على مقاطع فيديو مطابقة»، مضيفة أن ملاحظات المساهمين المرفقة بمقطع الفيديو ستظهر في جميع المنشورات التي تحتوي ذلك المقطع.