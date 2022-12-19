“منافس Samsung Galaxy Z Flip 4”.. هواوي تطلق هاتفها الجديد Oppo Find N2 القابل للطي بإمكانيات متطورة

ينتظر مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم الهاتف الجديد القابل للطي بشكل أفقي من أوبو Oppo Find N2 أقوى منافس لأحدث وأقوى إصدارات شركة سامسونج الصينية “Samsung Galaxy Z Flip 4” القابل للطي أيضًا، وتأتي السلسلة الجديدة بشاشة خارجية من نوع AMOLED ومعالج مدياتك المتطور Dimensity 9000+ وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8، 12، 16 جيجا بايت.

تسريبات هاتف Oppo Find N2

بحسب موقع “indiatoday” سوف تأتي سلسلة هواتف Oppo Find N2 قابلة للطي الأفقي وتعمل ببطارية ضخمة ذات سعة 4520 ملي امبير من نوع ليثيوم بو تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 واط، وشاشة خارجية ضخمة بقياس مقداره 3.26 بوصة بدقة 720 × 382 مرنة وقابلة للطي، وذلك لتوفير العديد من المميزات لمستخدمي الهاتف مثل التحقق من حالة الطقس والإشعارات الواردة للجهاز.

أما عن مساحة التخزين الداخلية للجهاز فتأتي نسخة ذات مساحة 256 جيجا بايت وأخرى 512 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 12 و 16 جيجا بايت.

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مواصفات شاشة Oppo Find N2 قبل وبعد الطي

اهتمت شركة أوبو بتصميم شاشة سلسلة هواتفها الجديدة التي مميزة عن جميع الإصدارات السابقة، وتختلف المواصفات في حالة الهاتف المفتوح عن مواصفات الشاشة بعد الطي كما يلي:

مواصفات الشاشة قبل الطي

نوع الشاشة LTPO AMOLED بحجم 7.1 بوصة.

دقة الشاشة 1792×1920 بكسل وكثافة البيكسلات 370 بيكسل.

معدل التحديث 120 هيرتز ودرجة السطوع 1550 شمعة.

الشاشة مرنة وقابلة للطي.

مواصفات الشاشة بعد الطي

نوع الشاشة AMOLED ذات حجم 5.54 بوصة.

دقة الشاشة 1080×2120 بكسل وكثافة البيكسلات 429 بيكسل.

معدل التحديث 120 هيرتز ودرجة السطوع 1350 شمعة.

تحتوي على طبقة حماية من زجاج غوريلا جلاس Victus.

الحجز المسبق لهاتف Oppo Find N2

أعلنت شركة أوبو عن المواصفات الكاملة لهواتفها الجديدة القابلة للطي من سلسلة Oppo Find N2 وطرحت الهاتف للبيع من خلال الطلب المسبق بسعر يبدأ من 1499 دولار أمريكي على منصة Giztop التي تقدم خدمة الشحن العالمي لمنتجات أوبو على أن يبدأ الشحن في نهاية شهر ديسمبر 2022.