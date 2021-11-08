منافس واتساب الأقوى والأكثر أماناً وثقةً يطلق خدمة جديدة لأول مرة

بواسطة إسلام عوض

يُعد تطبيق تيلجرام هو المنافس الأقوى لتطبيق المراسلات الفورية الأكثر شعبية واتساب، وظهر هذا جلياً بعد أزمة فيس بوك والمنصات التابعة له منتصف الشهر الماضي، عقب تعطل تطبيقات واتس آب وفيس بوك وماسنجر وإنستجرام لمدة تجاوزت الـ6 ساعات تقريباً، الأمر الذي جعل المستخدمين يهجرون التطبيق الأكثر استخداماً حول العالم WhatsApp ، ويقومون بفتح حسابات على تيلجرام.

منافس واتساب الأقوى والأكثر أماناً وثقةً يطلق خدمة جديدة لأول مرة

تيلجرام منافس واتساب يطلق خدمة جديدة

منافس واتساب الأقوى والأكثر أماناً وثقةً يطلق خدمة جديدة لأول مرة 1 8/11/2021 - 6:38 ص

حيث أعلن مؤسس تيلجرام عقب تعطل فيسبوك ومنصاته أن أعداد مستخدميه زادت 70 مليون مستخدم خلال 6 ساعات فقط وهي فترة العطل، ولكن لا ندري هل عادت هذه الملايين مرة أخرى إلى حبهم الأول WhatsApp أم أنهم استقروا على تيلجرام كتطبيق منافس ومتميز بالأمان والموثوقيه.

منافس واتساب الأقوى والأكثر أماناً وثقةً يطلق خدمة جديدة لأول مرة 2 8/11/2021 - 6:38 ص

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ومؤخرا أضاف تيلجرام منافس واتساب الشرس العديد من الميزات، وكان أبرزها فيما يتعلق بالإعلانات على القنوات الكبيرة التي بها أكثر من 1000 مستخدم، حيث أكد Pavel Durov رئيس تيلجرام التنفيذي على إطلاق خدمة مدفوعة لمن يرغبون في تعطيل الإعلانات، وذلك في حالة ما إذا كانوا يشاهدن بعض القنوات ويريدون وقف الإعلانات.

وقال شركة تيلجرام في إعلانها عن تلك الميزة، أنه قريباً سوف يتمكن المعلنون من وضع إعلانات غير مرئية، وذلك لأي قناه، كما لم تقم الشركة بالإعلان عن أي أسعار في الوقت الحالي لأن العمل ما زال جارياً على هذه الميزة، كما سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور كتمالها وجاهزيتها للعرض على المستخدمين.

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منافس واتساب الأقوى والأكثر أماناً وثقةً يطلق خدمة جديدة لأول مرة 3 8/11/2021 - 6:38 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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