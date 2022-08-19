منافس الآيفون من هونر Honor 70 يظهر رسميًا بميزة فريدة لعُشاق التصوير وسعر مثالي

في مفاجأة جديدة من مفاجآت شركة هونر الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، تم رسميًا إطلاق هاتف Honor 70 الرائد، حاملاً معه العديد من المواصفات إلى الأسواق العالمية، التي تجعله منافسًا قويًا لأقوى الهواتف مثل الآيفون، إلا أن المفاجأة تتمثل في سعره المثالي، كما تم إطلاق الكمبيوتر المحمول MagicBook 14، وجهاز Honor Pad 8 اللوحي.

مواصفات هونر Honor 70

أما عن أبرز مواصفات هونر 70 فيتوفر بتشكيلة رائعة من الألوان الشيقة مثل الأسود والفضي والأزرق والأخضر وأخرى، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 161.4 مم، العرض 73.3 مم، السُمك 7.9 مم، ويبلغ وزنه الخفيف 178 جرام فقط، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

الشاشة والرامات والذاكرة والمعالجات

الشاشة من نوع أوليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 90.8 في المئة مع كثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش، في حين يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G Plus ثُماني النواة مع دقة التصنيع 6 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 642L الذاكرة والرامات الرام: 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم Magic UI 6.1

الكاميرا والتصوير

الكامير الأولى الخلفية بدقة 54 ميجابكسل عريضة.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لعزل الخلفية بدقة 2 ميجابكسل.

فيديو بدقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وميزة تصويرية لصُناع المحتوى

ولأول مرة يدعم ميزة فريدة من نوعها، يُطلق عليها Solo Cut Vlog Mode، تمنح المستخدم إمكانية إنشاء مدونات فيديو بورتريه باستخدام تقنية التتبع التلقائي، كما تملك تقنية التركيز على شخص محدد في فيديو جماعي، من أجل إنشاء مقطع فيديو عالي الدقة، مع إمكاينة أيضًا التبديل بين نقطة التركيز بسلاسة.

الشحن والبطارية والسعر

يملك هاتف هونر 70 الجديد بطارية بسعة 4800 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، في حين يبلغ سعره 549 يورو للنسخة بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وبقيمة 599 يورو للهاتف ذو السعة 256 جيجابايت.