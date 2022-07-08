مناسب للأطفال.. TCL تطلق جهازها اللوحي الرخيص TCL TAB Disney Edition صغير الحجم وبسعر منافس

قامت شركة تي سي إل بإطلاق جهاز لوحي جديد يوجد به العديد من المواصفات الرائعة، مثل حجمة وتصميمه وإمكانياته، وسوف يحمل الجهاز إسم TCL TAB Disney Edition، وهو عبارة عن تابلت عادي، إلا أنه متميز بشكله وتصميمه المشابهة بديزني، كما أن سعره مناسب للجميع.

مواصفات TCL TAB Disney Edition

الشاشة بحجم 8 بوصة الدقة FHD الرام 3 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع إمكانية زيادتها بكارت ميموري حتى 256 جيجا يوجد بالهاتف كاميرتين أمامية وخلفية الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل والخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5500 مللي أمبير

يتميز جهاز TCL TAB Disney Edition اللوحي بطابع ديزني وتماشيه مع الأطفال الصغار، وبطاريته التي تعمل لما يزيد عن 17 ساعة متواصلة، كما يوجد بالجهاز كاميرا أمامية لإجراء مكالمات فيديو والتقاط صور سيلفي، ويحتوي على جراب مطاطي لحمايته حال سقوطه من يد الأطفال.

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سعر الجهاز

كما يأتي جهاز TCL TAB Disney Edition به خمسة ألعاب ديزني، وبعض الألغاز التي تعمل على تنمية ذكاء الأطفال، ويباع الجهاز اللوحي بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا السعر من عملات الدول الأخرى.