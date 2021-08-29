مميزات و مواصفات الساعة الجديدة من سامسونغ samsung galaxy watch 4 classic

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة سامسونغ عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4 classic و التي يبلغ سعرها 350 دولار، حيث تمتلك الساعة شاشة سوبر أوموليد قياسها 1.4 بوصة، و فيها ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 16 جيجابايت، الرام 1.5 جيجابايات،  و معالج  سامسونغ ايكسيونوس، و بطارية تقدر بنحو 360 ملي أمبير.

مميزات و مواصفات الساعة الجديدة من سامسونغ samsung galaxy watch 4 classic 1 29/8/2021 - 4:16 م

أبعاد ساعة Samsung Galaxy Watch 4 Classic

الطول 45.5 مم
العرض 45.5 مم
سمك الساعة 11 مم
وزن الساعة 52غ

شاشة ساعة Samsung Galaxy

نوع الشاشة سوبر أموليد
حجم الشاشة 1.4 انش
دقة الشاشة 450×450بكسل FHD
ألوان الشاشة 16 مليون لون
كثافة البيكسل 330 بيكسل في كل بوصة

الشبكات و الشرائح في ساعة samsung galaxy watch 4 classic

شبكة 2G مدعوم
شبكة 3G مدعوم
شبكة 4G مدعوم
الشرائح e SIM
GPRS مدعوم

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معالج Samsung Galaxy Watch 4 Classic

المعالج سامسونغ ايكسيونوس
دقة التصنيع 5 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم ميل G68
الرام 1.5 جيجابايات
ذاكرة الهاتف الداخلية 16  جيجابايات
ذاكرة الهاتف الخارجية لا يدعم كرت ميكرو SD

البطارية في ساعة samsung galaxy watch 4 classic

الوحدة  المميزات
البطارية 361 ملي أمبير
نوع البطارية ليثيوم يو
إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

سعرساعة Samsung Galaxy Watch 4 Classic

يبلغ  سعرها (350دولار)، و 3100درهم مغربي، و 1300 ريال سعودي.



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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.