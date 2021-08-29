مميزات و مواصفات الساعة الجديدة من سامسونغ samsung galaxy watch 4 classic
أعلنت شركة سامسونغ عن ساعتها الجديدة samsung galaxy watch 4 classic و التي يبلغ سعرها 350 دولار، حيث تمتلك الساعة شاشة سوبر أوموليد قياسها 1.4 بوصة، و فيها ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 16 جيجابايت، الرام 1.5 جيجابايات، و معالج سامسونغ ايكسيونوس، و بطارية تقدر بنحو 360 ملي أمبير.
أبعاد ساعة Samsung Galaxy Watch 4 Classic
|الطول
|45.5 مم
|العرض
|45.5 مم
|سمك الساعة
|11 مم
|وزن الساعة
|52غ
شاشة ساعة Samsung Galaxy
|نوع الشاشة
|سوبر أموليد
|حجم الشاشة
|1.4 انش
|دقة الشاشة
|450×450بكسل FHD
|ألوان الشاشة
|16 مليون لون
|كثافة البيكسل
|330 بيكسل في كل بوصة
الشبكات و الشرائح في ساعة samsung galaxy watch 4 classic
|شبكة 2G
|مدعوم
|شبكة 3G
|مدعوم
|شبكة 4G
|مدعوم
|الشرائح
|e SIM
|GPRS
|مدعوم
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معالج Samsung Galaxy Watch 4 Classic
|المعالج
|سامسونغ ايكسيونوس
|دقة التصنيع
|5 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم
|ميل G68
|الرام
|1.5 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الداخلية
|16 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الخارجية
|لا يدعم كرت ميكرو SD
البطارية في ساعة samsung galaxy watch 4 classic
|الوحدة
|المميزات
|البطارية
|361 ملي أمبير
|نوع البطارية
|ليثيوم يو
|إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
سعرساعة Samsung Galaxy Watch 4 Classic
يبلغ سعرها (350دولار)، و 3100درهم مغربي، و 1300 ريال سعودي.