تعرف على مميزات ومواصفات هاتف oppo A77 5G

قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتف Oppo A77 5G في جميع أسواقها ومن الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن ذلك الهاتف في الفئة الإقتصادية ولكن كان يقوم في البداية بدعم شبكات الجيل الرابع، ويتوفر الهاتف بمجموعة من الوصفات القوية التي كان أخرها هى أنه يقوم بدعم شبكات الجيل الخامس وتم الكشف عن الهاتف في دولة تايلاند حتى أنتشر في جميع الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Oppo A77 5G:

يتوفر الهاتف بمجموعة من التكنولوجيا الحديثة التي لا شبيه لها في أي هاتف آخر وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك المواصفات:-

تم صناعة الهاتف من الخارج من البلاستيك البولي كاربونيت.

كما أن الهاتف متوفر بوزن 190 جرام أما بالنسبة لأبعاد الهاتف فهي 163.8×75.1×8 مم.

من أهم مميزات الهاتف أنه مقاوم للمياه وذلك متوفر بشهادة معتمدة IPX4.

كما أن الهاتف يقوم بدعم شريحتين اتصال متوفرين من الجيل الخامس كما أن الهاتف له كارت ميموري متوفر بحجم 1 تيرا.

إما بالنسبة لمعالج الهاتف فهو ميدياتك Dimensity 810 ثماني النواة.

كما أن الواجهة فهي اوبو ColorOS 12.1 مبنية على Android 12.

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD مع حجم 6.56 بوصة متوفرة بدقة 720×1612 بيكسل مع جودة HD+ بالإضافة إلى كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة.

أما لأبعاد الهاتف فالعرض 20:9 وسطوع الهاتف يصل الى 600 شمعة بينما معدل التحديث 90 هيرتز.

يحتوي الهاتف على مساحة تخزين 129 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

رامات الهاتف متوفرة من نوع LPDDR4x إما بالنسبة للذاكرة UFS 2.2.

بصمة الأصبع الخاصة بالهاتف متواجد على زر الباور.

يقوم الهاتف بدعم خاصية الفتح عن طريق الوجه.

كما أن سماعات الهاتف الخارجية تكون Stereo.

يقوم الهاتف بدعم منفذ سماعات 3.5 مللي.

يتوفر الهاتف بأكثر من لون وألوان الهاتف هي كلاً من الأزرق والأسود.

يحتوي الهاتف على بطارية ليثيوم بوليمر مع حجم 5000 أمبير كما أنها تقوم بدعم خاصية الشحن السريع مع قدرة 33 وات ويتم شحن هذه البطارية من خلال USB Type C.