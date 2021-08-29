مميزات ومواصفات هاتف Motorola Moto G10 Power
أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Motorola Moto G10 Power رخيص الثمن, حيث يمتلك الهاتف شاشة IPS LCD قياسها 6.5 بوصة, و فيه ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 64جيجابايت, الرام 4 جيجابايات, و يمتلك الهاتف أربع كاميرات و تتنوع دقة الكاميرات ما بين 48 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل, و معالج هو سناب دراغون 460, و بطارية تقدر بنحو 6000 ميلي أمبير و سرعة شحن تبلغ 20 واط.
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أبعاد و هيكل هاتف Motorola Moto G10 Power
|الطول
|165.2مم
|العرض
|75.7 مم
|سمك الهاتف
|9.9 مم
|وزن الهاتف
|220 غ
شاشة هاتف Motorola Moto G10 Power
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.5 انش
|دقة الشاشة
|1600×720بكسل FHD
|نسبة الشاشة
|81.6 %
|كثافة البيكسل
|270 بيكسل في كل بوصة
|وظائف أخرى
|خاصية الوضع الليلي
16 مليون لون
خاصية حماية العين
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معالج هاتف Motorola Moto G10 Power
|المعالج
|معالج كوالكم سناب دراغون 460
|دقة التصنيع
|11 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|سرعة المعالج
|رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز
رباعي النواة 1.9 جيجا هرتز
|معالج الرسوم
|أدريانو 610
|الرام
|4 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الداخلية
|64 جيجابايات
|ذاكرة الهاتف الخارجية
|يدعم كرت ميكرو SD
الكاميرا الأمامية و الخلفية في هاتفMotorola Moto G10 Power
|نوع الكاميرا
|المواصفات
|ملاحظات
|كاميرا 1
|48 ميغا بكسل
|الكاميرات الخلفية
|كاميرا 2
|8 ميغا بكسل
|كاميرا 3
|2 ميغا بكسل
|كاميرا 4
|2 ميغا بكسل
|كاميرا أمامية
|8 ميغا بكسل
مميزات الكاميرة الخلفية في هاتف Motorola Moto G10 Power
- التركيز التلقائي.
- الالتقاط المستمر.
- خاصية البانوراما.
- تقنية HDR.
- اعدادت ISO.
- خاصية عزل الخلفية.
- خاصية التصوير الليلي.
- إعدادت توازن اللون الأبيض.
- خاصية التصوير الإحترافي.
- خاصية التركيز بــ اللمس
- خاصية التشغيل السريع.
- خاصية العنوان الجغرافي.
مميزات الكاميرة الأمامية في هاتف Motorola Moto G10 Power
كشف الوجوه المبتسمة.
خاصية عزل الخلفية.
إشارة الالتقاط.
خاصية التجميل.
تقنية الــ HDR.
المؤقت الذاتي.
البطارية و قدرة الشحن في هاتف Motorola Moto G10 Power
|الوحدة
|المميزات
|البطارية
|6000 ميلي أمبير
|الشحن السريع
|20 واط
|نوع البطارية
|ليثيوم يو
|إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
سعر هاتف Motorola Moto G10 Power
يبلغ سعرالهاتف (140 دولار), ما يقارب 2200 جنيه مصري, و 1200 درهم مغربي, و 525 ريال سعودي, السعر في الجزائر 18900.