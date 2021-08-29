مميزات ومواصفات هاتف Motorola Moto G10 Power

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Motorola Moto G10 Power رخيص الثمن, حيث يمتلك الهاتف شاشة IPS LCD قياسها 6.5 بوصة, و فيه ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 64جيجابايت, الرام 4 جيجابايات, و يمتلك الهاتف أربع كاميرات و تتنوع دقة الكاميرات ما بين 48 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل, و معالج هو سناب دراغون 460, و بطارية تقدر بنحو 6000 ميلي أمبير و سرعة شحن تبلغ 20 واط.

إقرأ المزيد

أبعاد و هيكل هاتف Motorola Moto G10 Power

الطول 165.2مم العرض 75.7 مم سمك الهاتف 9.9 مم وزن الهاتف 220 غ

شاشة هاتف Motorola Moto G10 Power

نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.5 انش دقة الشاشة 1600×720بكسل FHD نسبة الشاشة 81.6 % كثافة البيكسل 270 بيكسل في كل بوصة وظائف أخرى خاصية الوضع الليلي 16 مليون لون خاصية حماية العين

إقرأ المزيد

معالج هاتف Motorola Moto G10 Power

المعالج معالج كوالكم سناب دراغون 460 دقة التصنيع 11 نانو متر المعالج ثماني النواة سرعة المعالج رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز رباعي النواة 1.9 جيجا هرتز معالج الرسوم أدريانو 610 الرام 4 جيجابايات ذاكرة الهاتف الداخلية 64 جيجابايات ذاكرة الهاتف الخارجية يدعم كرت ميكرو SD

الكاميرا الأمامية و الخلفية في هاتفMotorola Moto G10 Power

نوع الكاميرا المواصفات ملاحظات كاميرا 1 48 ميغا بكسل الكاميرات الخلفية كاميرا 2 8 ميغا بكسل كاميرا 3 2 ميغا بكسل كاميرا 4 2 ميغا بكسل كاميرا أمامية 8 ميغا بكسل

مميزات الكاميرة الخلفية في هاتف Motorola Moto G10 Power

التركيز التلقائي.

الالتقاط المستمر.

خاصية البانوراما.

تقنية HDR.

اعدادت ISO.

خاصية عزل الخلفية.

خاصية التصوير الليلي.

إعدادت توازن اللون الأبيض.

خاصية التصوير الإحترافي.

خاصية التركيز بــ اللمس

خاصية التشغيل السريع.

خاصية العنوان الجغرافي.

مميزات الكاميرة الأمامية في هاتف Motorola Moto G10 Power

كشف الوجوه المبتسمة.

خاصية عزل الخلفية.

إشارة الالتقاط.

خاصية التجميل.

تقنية الــ HDR.

المؤقت الذاتي.

البطارية و قدرة الشحن في هاتف Motorola Moto G10 Power

الوحدة المميزات البطارية 6000 ميلي أمبير الشحن السريع 20 واط نوع البطارية ليثيوم يو إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Motorola Moto G10 Power

يبلغ سعرالهاتف (140 دولار), ما يقارب 2200 جنيه مصري, و 1200 درهم مغربي, و 525 ريال سعودي, السعر في الجزائر 18900.