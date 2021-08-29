مميزات ومواصفات هاتف Motorola Moto G10 Power

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Motorola Moto G10 Power رخيص الثمن, حيث يمتلك الهاتف شاشة IPS LCD قياسها 6.5 بوصة, و فيه ذاكرة داخلية يبلغ حجمها 64جيجابايت, الرام 4 جيجابايات, و يمتلك الهاتف أربع كاميرات و تتنوع دقة الكاميرات ما بين 48 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل, و معالج هو سناب دراغون 460, و بطارية تقدر بنحو 6000 ميلي أمبير و سرعة شحن تبلغ 20 واط.

مميزات ومواصفات هاتف Motorola Moto G10 Power 1 29/8/2021 - 12:38 ص

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أبعاد و هيكل هاتف  Motorola Moto G10 Power

الطول 165.2مم
العرض 75.7 مم
سمك الهاتف 9.9 مم
وزن الهاتف 220 غ

شاشة هاتف  Motorola Moto G10 Power

نوع الشاشة IPS LCD
حجم الشاشة 6.5 انش
دقة الشاشة 1600×720بكسل FHD
نسبة الشاشة 81.6 %
كثافة البيكسل 270 بيكسل في كل بوصة
وظائف أخرى خاصية الوضع الليلي

16 مليون لون

خاصية حماية العين

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معالج هاتف Motorola Moto G10 Power

المعالج معالج كوالكم سناب دراغون  460
دقة التصنيع 11  نانو متر
المعالج ثماني النواة
سرعة المعالج رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز

رباعي النواة 1.9 جيجا هرتز
معالج الرسوم أدريانو 610
الرام 4 جيجابايات
ذاكرة الهاتف الداخلية 64 جيجابايات
ذاكرة الهاتف الخارجية يدعم كرت ميكرو SD

الكاميرا الأمامية و الخلفية في هاتفMotorola Moto G10 Power

نوع الكاميرا        المواصفات ملاحظات
كاميرا 1    48 ميغا بكسل الكاميرات الخلفية
كاميرا 2    8 ميغا بكسل
كاميرا 3    2 ميغا بكسل
كاميرا 4 2 ميغا بكسل
كاميرا أمامية    8 ميغا بكسل

مميزات الكاميرة الخلفية في هاتف Motorola Moto G10 Power

  • التركيز التلقائي.
  • الالتقاط المستمر.
  • خاصية البانوراما.
  • تقنية HDR.
  • اعدادت ISO.
  • خاصية عزل الخلفية.
  • خاصية التصوير الليلي.
  • إعدادت توازن اللون الأبيض.
  • خاصية التصوير الإحترافي.
  • خاصية التركيز بــ اللمس
  • خاصية التشغيل السريع.
  • خاصية العنوان الجغرافي.

مميزات الكاميرة الأمامية في هاتف Motorola Moto G10 Power

كشف الوجوه المبتسمة.

خاصية عزل الخلفية.

إشارة الالتقاط.

خاصية التجميل.

تقنية الــ HDR.

المؤقت الذاتي.

البطارية و قدرة الشحن في هاتف Motorola Moto G10 Power

الوحدة  المميزات
البطارية 6000 ميلي أمبير
الشحن السريع 20 واط
نوع البطارية ليثيوم يو
إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Motorola Moto G10 Power

يبلغ سعرالهاتف (140 دولار), ما يقارب 2200 جنيه مصري, و 1200 درهم مغربي, و 525 ريال سعودي, السعر في الجزائر 18900.



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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.