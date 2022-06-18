“مميزات ولا في الأحلام”.. تسريبات تكشف عن سعر هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي

انتشرت العديد من التسريبات حول السعر المتوقع لهاتف Motorola Razr 3 القابل للطي، الذي من المتوقع أن تطلقه الشركة الأمريكية موتورولا في الأشهر المقبلة، على أن يكون هذا الإصدار المتميز أرخص في السعر من الإصدار السابق له من الشركة ولذا فإن العديد من محبي الهواتف الذكية في انتظار الأسطورة القادمة إليهم وقد يبحث العديد عن السعر المتوقع له وهذا ما سوف نتناوله من خلال السطور التالية.

السعر المتوقع هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي

هناك العديد من التسريبات حول السعر المتوقع لهذا الاصدار من هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي، والذي قد يكون من أغلى الهواتف حيث:

يبلغ سعره حوالي 1150 يورو في السوق الأوروبية عند إصداره، وهو ما يعادل نحو 22 ألف و550 جنيه مصري.

وقد عزمت الشركة الأمريكية الرائدة على إطلاق هذا الهاتف لكي ينافس هاتف Galaxy Z Flip 4 التابع لشركة سامسونج في كوريا الجنوبية.

مميزات هاتف Motorola Razr 3 القابل للطي

يأتي هذا الإصدار بالعديد من المميزات والتي تتمثل فيما يلي.