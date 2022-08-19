مميزات وكيفية تحميل تطبيق ريميني Remini لتحسين الصور من خلال الذكاء الاصطناعي

تطبيق ريميني Remini يعتبر طفرة في عالم التطبيقات التكنولوجية، كما أن تطبيق Remini لا يشبه غيره من التطبيقات الأخرى الخاصة بمجال تعديل الصور، حيث تم الاعتماد بالكامل على تطوير هذا البرنامج من خلال الذكاء الاصطناعي، كما أن تحميل برنامج الصور Remini الخاص بجهاز الكمبيوتر لا يعمل على تعديل الصور مثل غيره من التطبيقات، وذلك من خلال إضافة الفلاتر والمؤثرات وغيرها، سوف نذكر معًا تفاصيل أكثر حول تحميل تطبيق ريميني تحسين الصور Remini للهواتف الأندرويد والآيفون من خلال مقالنا هذا تابعونا.

كيفية تحميل تطبيق ريمينيRemini لتحسين الصور

لكي يتم تنزيل تطبيق Remini يتم اتباع الخطوات التالية:

● الانتقال إلى صفحة التحميل مباشرة من خلال روابط التحميل في الأسفل.

● ثم بعد ذلك يتم اختيار الرابط المباشر الخاص بتحميل تطبيق Remini Apk.

● بعد ذلك سوف يظهر لك اشعار تنزيل ملف التطبيق من داخل المتصفح.

● بعد ذلك يتم الانتظار إلى أن يكتمل تحميل الملف.

● بعد أن يتم تحميل تطبيق Remini من قبل ميديا فاير، سوف يظهر اشعار بالانتهاء، بعد ذلك يتم الضغط على كلمة فتح Open لكي يتم بدء تثبيت التطبيق.

● تظهر بعد ذلك صفحة افتتاحية يفتح من خلالها تطبيق Remini.

● ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة Get Started لكي يتم استخدام تطبيق ريميني Remini.

● بعد أن تتخطى شاشة الافتتاح لتطبيق ريميني يظهر لك Slider، والذي يقوم بشرح يوضح مزايا، وخصائص التطبيق.

● يمكنك بعد ذلك الانتقال ما بين الشرائح المعروضة من أجل معرفة كافة مميزات التطبيق.

● بعدها يتم الضغط على Skip لكي يتم تخطي الصفحة التوضيحية، ثم البدء في استخدام التطبيق.

لينك تحميل برنامج ريميني Remini

للهواتف الأندرويد يتم التحميل من هنـــــا.

للهواتف الايفون يتم التحميل من هنـــــا .

. للتحميل على أجهزة سطح المكتب من هنـــــا.

مميزات برنامج ريميني Remini

• ترميم الصور القديمة.

• تحسين جودة الصور.

• تحويل الصور لرسم بالرصاص.

• تحويل الصور لرسم زيتي.

• تنقية ملامح الوجه.

• ترميم الفيديوهات.

• تلوين الصور الابيض واسود.