مميزات وعيوب ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 5G

هاتف Samsung Galaxy S23 5G من أفضل الهواتف الموجودة حاليا بمجموعة سامسونج جالكسي التي تلقى أقبالا شديدا من العملاء بدول العالم لوجود مميزات كثيرة تفوق النسخ السابقة ولأن به بطارية قوتها تدوم لفترات طويلة، وهواتف سامسونج تعتبر من أشهر وأجود الهواتف الذكية التي تنال إعجاب الكثير كما ذكرنا لأنها تدعم نظام الاندرويد 13 ويكون شكلها انسيابي ووزنها خفيف فيتم استخدامه بكل سهولة وحمله أيضا ويكون به الحماية الكاملة ضد الخدش والماء والأداء القوي سوف نتعرف على مميزات وعيوب هاتف Samsung galaxy s 23.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 5G

يتوفر بهذا الهاتف شريحتين للاتصال.

به الكاميرا الخلفية ثلاثية وأيضا كاميرا أمامية بدقه 12 ميجا بيكسل.

يعمل بنظام تشغيل الاندرويد 13 ويتوفر بألوان الأسود واللون الأخضر والبنفسجي والذهبي.

يدعم خرائط الموقع الجغرافي نظام ال Gps .

الهاتف به حماية ضد الماء والغبار وأيضا يدعم شبكات الاتصال جميع الأجيال حتى الجيل الخامس.

به سماعات ستيريو بصوت واضح وعالي، وأيضا يحتوي على ميكروفون لعزل الضوضاء عن المستمع.

يدعم نظام البصمة لامان الفتح والغلق وأيضا عن طريق الوجه.

الكاميرات تدعم بنظام Hd ليتم التقاط عدد كبير من الصور في الثانية الواحدة.

البطارية 3900 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع وأيضا الشحن اللاسلكي بقوه 10 وات.

يدعم ألواي فاي.

عيوب هاتف سامسونج جالكسي اس 23