مميزات وعيوب تطبيق تليجرام Telegram وطريقة استخدامه

يعتبر برنامج تليجرام من أشهر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن من خلالها إرسال الرسائل واستقبالها وإجراء الاتصال الصوتي أو الفيديو، ويعد منافسا قوية لتطبيق الواتسآب، وزادت عمليات التحميل والبحث على التليجرام بعد العطل الذي أصاب تطبيقات الفيسبوك منذ أيام ومنها الواتس اب، حيث يعد التطبيق بديل جيد للواتس آب وله الكثير من المميزات وسهل الاستخدام، ونسلط الضوء في السطور التالية على تطبيق تليجرام، وأبرز المميزات التي يوفرها التطبيق، بالإضافة إلى عيوب البرنامج وطريقة الاستخدام وغيرها من المعلومات.

تطبيق تليجرام

نجح تطبيق تليجرام في جذب الكثير من المستخدمين مقارنة بتطبيق الواتس آب، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2013، وهو روسي متفوح المصدر وتم تصميمه للمحادثات، واستطاع أن يكون الموقع الأساسي للملايين من الأشخاص حوال العالم، ويدعم التطبيق الكثير من اللغات منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الروسية، ويمتيز بأن سهل الاستخدام وتم تصميمه بطريقة رائعة وجذابة.

مميزات تليجرام Telegram

لتطبيق التليجرام الكثير من المميزات على رأسها المجانية حيث لا يحتاج لدفع أي تكاليف كما أنه لا يوجد إعلانات مزعجة بالإضافة إلى المميزات التالية :

البساطة في الاستخدام وواجهة التطبيق تشبه كثيرا الواتساب ويمكن إرسال الرسائل سواء كانت نصية أو مقطع صوتي أو صورة أو فيديو من خلاله.

كما أنه يتيح خاصية القنوات والتي من خلالها يمكن زيارة عدد كبير من الأشخاص والمجموعات يمكن أن تتسع لـ 200 ألف شخص.

ويوفر الكثير من الوجوه والتعبيرات يمكن استخدامها خلال المحادثات ويسمح بتحرير أو تعديل على الصور.

يعد من أكثر التطبيقات الأكثر آمانا ومشفر بشكل قوى جدا، ويمكن استخدامه على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

يسمح بإجراء محادثات سرية حيث يتم حذف الرسائل بعدها مباشرة ويمكن استخدام يوزر نيم بدلا من رقم الهاتف وبالتالي إمكانية إخفاء رقم المستخدم.

يسمح بتعديل الاسم والصور والإشعارات بكل بساطة ويمكن حماية الرسائل بتعيين كلمة سر للتطبيق.

عيوب تطبيق التليجرام

هناك بعض العيوب الخاصة ببرنامج تليجرام الذي اشتكى منها المستخدمون وتسعى الشركة إلى معالجتها والتي أبرزها ما يلي :

يستهلك التطبيق بطارية الهاتف بشكل كبيرا جدا ويتطلب اتصال دائم بشبكة الإنترنت أو بالواي فاي.

لا يمكن إرسال الملفات الكبيرة والثقيلة على تطبيق تليجرام.

يحظر استخدام التطبيق في بعض الدول مثل سلطنة عمان ويمكن استخدام عن طريق استخدام تطبيقات الفي بي أن.

في حالة عدم الدخول على البرنامج لمدة أشهر أو اكثر يتم حذف الحساب بشكل تلقائي ولا يمكن مسحه مباشرة، ويمكن تحديد مدة حذف الحساب من خلال الإعدادات الأمان والخصوصية، ويمكن أيضا تقديم طلب حذف حساب.

كيفية عمل حساب على تليجرام

يمكن لمستخدم تليجرام فتح حساب جديد على التطبيق والاستمتاع بالمميزات التي يقدمها من خلال إتباع الخطوات التالية :