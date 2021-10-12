مميزات وعيوب التحديث الجديد ببجي موبايل 2021

ما هي أهم مميزات وعيوب التحديث الجديد ببجي من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها العديد من الأفراد الذين يقضون أوقات طويلة في لعبة ببجي، خاصة أن هذه اللعبة الأكثر شهرة في العالم، وانتشرت بسرعة شبيهة بالصواريخ بين المستخدمين ومحبي ألعاب القتال، ونتيجة ازدحم غالبية الشباب، وخاصة من هم في منتصف العمر في لعب ببجي، هذا ما دعى إلى اطلاق أكثر من نسخة واحدة من اللعبة الأساسية لتتوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية الحديثة، وهذا ما دفع بعض شركات الهواتف الذكية إلى ضرورة الانتباه إلى أن هذه الالعاب تحمل عبء ثقيل للذاكرة والقرص الصلب مما جعلهم يوفرون أجهزة هواتف ذكية لديها القدرة على استيعاب إمكانيات هذه اللعبة دون استنزاف بطارية الهاتف.

تحديث لعبة ببجي

استطاع مطورى الألعاب الالكترونية الحديثة وخاصة لعبة ببجي تطوير مميزات وقدرات هذه اللعبة بما يتفق مع متطلبات المستخدمين، ويعتمد تحديث ببجي على أن يتم ارتقاء مستوى اللعبة بما يتفق مع التطوير الذي تشهده أجهزة أندرويد 10.

مما يتيح اللعب بمجال رؤية أوسع وتحديث إمكانيات اللعبة، ولقد وضع مطوري اللعبة اختبار لمدة شهر لقياس مدى صلاحية استخدام الإصدار الجديد والتحديثات التي طرأت عليه ومدى تفاعل المستخدمين معه.

ما هي أهم مميزات التحديث الجديد ببجي ؟

من المتعارف عليه أن التحديثات الجديدة لأي لعبة تحمل في طياتها العديد من المميزات والعيوب عند الاستخدام، لهذا سنوضح لكم أهم هذه المميزات والعيوب التي واجهت مستخدمي هذه اللعبة وتتمثل في:

توفير العديد من الأسلحة والمعدات والشخصيات الجديدة. توفير العديد من الملحقات الداخلية الخاصة باللعبة. توفير مناطق الإسقاط أو تنزيل جديد في ساحة اللعبة. يتميز الإصدار الحديث بتوفير مناطق للتنزه وملاهي جديدة داخل إطار اللعبة. امكانية مشاهدة بعض الإجراءات المتخذة داخل اللعبة لتفادي الأخطاء عند تكرارها. إضافة بعض التغييرات في ملامح بعض الشخصيات. إمكانية الحصول على بعض المكافآت و استخدامها داخل اللعبة. إضافة غابة جديدة، وإمكانية استخدام المنطاد في التنقل. إمكانية العثور على الأفراد من خلال البحث عنهم بالخريطة. الاعتماد على بعض الرموز الحديثة في تجديد الطاقة والصحة، وإصلاح المتعلقات الخاصة بالشخصية داخل اللعبة.

عيوب الإصدار الحديث للعبة ببجي: