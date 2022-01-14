مميزات وسعر هاتف Galaxy S21 FE بالأسواق

أعلنت شركة سامسونج، البدء في التسويق بمختلف أنحاء العالم لهاتفها الجديد Galaxy S21 FE، بعدما جرى طرحه للبيع في سوق الولايات المتحدة، فيما حاولت الشركة تقديم بعض العروض الترويجية من أجل زيادة مبيعات الهاتف الذي يُعد من الفئة المتوسطة للهواتف التي تم إطلاقها من قبل الشركة مؤخرًا.

مميزات هاتف Galaxy S21 FE

ويتوفر بهاتف Galaxy S21 FE مجموعة كبيرة من الامتيازات بينها احتوائه على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وكذلك كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويوجد بالهاتف شاشة بقياس 6.4 بوصة محمية بطبقة حماية، كما يعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع “Snapdragon 888“، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت.

وتصل ذاكرة التخزين الداخلية لهاتف Galaxy S21 FE إلى سعة 128 أو 256 جيجابايت، وسعة البطارية بقوة 4500 مللي أمبير على أن تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

سعر هاتف Galaxy S21 FE

وجرى طرح هاتف Galaxy S21 FE بسعر يبدأ من 700 دولار أي ما يعادل 10 آلاف و900 جنيه مصري وذلك لطراز 6 و128 جيجابايت، وسعر 770 دولارًا أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري لإصدار 8 و256 جيجابايت.

عروض ترويجية لمن يشتري هاتف Galaxy S21 FE

وقدمت الشركة مجموعة من العروض الترويجية لعملائها الذين يقدمون على شراء هاتف Galaxy S21 FE، بينها الحصول على شهادة إلكترونية بقيمة 100 دولار، أو سماعة أذن لاسلكية من انتاج شركة سامسونج، أو الاختيار بين Galaxy Buds Live أو Galaxy Buds Pro مقابل 30 دولارًا فقط.