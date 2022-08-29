مميزات وسعر لاب توب سامسونج كروم بوك Galaxy Chromebook

قامت شركة سامسونج بالأعلان رسميا عن جهاز لاب توب كروم بوك الجديد باسم Galaxy Chromebook، وهو الجهاز الذي في إمكانك طيه للعمل كجهاز لوحي مثل تابلت، ومدعم بالجيل العاشر من معالجات شركة إنتل، بجانب شاشة AMOLED التي تدعم اللمس والقلم الرقمي S Pen، كما أوضحت شركة سامسونج أن جهاز كروم بوك الجديد الخاص بها Samsung Chromebook يجمع بين التصميم البسيط والخفيف الفريد، بجانب افضل ابتكارات شركة سامسونج التقنية مثل شاشة من نوع AMOLED والقلم الرقمي، كما تقول الشركة الكورية الجنوبية أنه يتاح للمستخدمين طرقا حديثة للاستفادة من التجربة التي يتحها نظام التشغيل كروم Chrome OS التي تمتاز بالبساطة والسرعة في الأداء.

مواصفات لاب توب سامسونج كروم بوك Galaxy Chromebook

الشاشة 11.6 بوصة.

درجة وضوح الشاشة هي 1366×768.

نوع الشاشة LED HD. البطارية بقوة 4080 ملي أمبير. المعالج من نوع Samsung Exynos 5 Dual بسرعة أداء تصل إلى 1.7 جيجاهرتز. أبعاد الجهاز 11.4 في 8.09 في 0.69 أنش. وزن الجهاز 2.43 باوند. الكاميرا الخلفية لا توجد. الكاميرا الامامية توجد بدقة تصوير تصل إلى 0,3 ميجابيكسل. مساحة التخزين تصل إلى 16جيجابايت مع سنتين من التخزين السحابي بسعة تصل إلى 100 جيجابايت. الذاكرة الخارجية يدعم.

منافذ الجهاز منفذ USB كامل الحجم.

HDMI.

منفذ صوتي.

منفذ لقراءة الذاكرة. يدعم الجهاز كلا من: Wi-Fi 802.11 b/g/n.

البلوتوث.

شبكات الجيل الثالث مدمج وفقا لموديل الجهاز. الذاكرة العشوائية 2 جيجابايت.

سعر لاب توب سامسونج كروم بوك Galaxy Chromebook

الجهاز معروض بموقع أمازون الالكتروني بالسعودية بسعر ٧٣٥ ريال سعودي، كما أنه يمكنك شراءه بالتقسيط بدون فوائد لمدة ١٢ شهر.

بعض من الصور لجهاز لاب توب سامسونج كروم بوك Galaxy Chromebook