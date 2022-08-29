مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية وكيفية تحميلها maincraft 1444

لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft من أشهر وأهم الألعاب التعليمية، حيث أنها من الألعاب الإلكترونية العالمية تركز على إبداع اللاعب، مما يسمح له ببناء أنواع مختلفة من المباني، وتم إنشاء اللعبة في عام 2009 وقامت شركة Mojang السويدية بتطويرها، وقد استحوذ على اللعبة من خلال Microsoft التعليمية وتجسد اللعبة عالمًا مصنوعًا من الكتل3D.

شرح لعبة ماين كرافت التعليمية

تُعد لعبة ماين كرافت التعليمية من الألعاب المعروفة في العالم، خاصةً بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي من خلال الكثير من الدول حول العالم، فقد وصلت إلى حوالي 115 دولة، ومؤخراً يبحث الكثير من الأشخاص عن التعرف على طرق لعب Minecraft التعليمية.

مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية

تحتوي لعبة ماين كرافت التعليمية على العديد من المزايا عن ماين كرافت الأصلية ومن أبرز المميزات كالتالي:

تتضمن اللعبة العديد من البرامج التعليمية المختلفة.

لعبة ماين كرافت التعليمية تساعد المعلمين في إدارة الفصول بالإضافة إلى تقييمات الطلاب.

مفيدة للطلاب على تعليم الستيم الغامر عن طريق منهج قائم على المشاريع يوجه الطلاب لاكتساب بعض المهارات في القرن 21.

اللعبة تعمل على حل المشكلات الإبداعية والمواطنة الرقمية التي تواجه الطلاب.

تتضمن لعبة Minecraft التعليمية على 150 ساعة من دروس علوم الكمبيوتر CSTA – ISTE.

تساعد عن توفير أفضل تجربة للتعلم عن بُعد، حيث ويظل الطلاب والمعلمين على اتصال دائم.

تزيد من طاقة الطلاب التنافسية وشغفهم وتحديهم وحبهم للتعلم من خلال الابتكار والابداع.

خلق مستقبل رقمي أفضل.

كما أنها تكتشف مواهب الطلاب والمعلمين في تخصص البرمجة.

كيفية تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية

يمكن للطلاب والمعلمين الذين يرغبون في تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية وذلك من خلال الدخول على متجر بلاي وتحميل اللعبة مباشراً، أو من خلال الضغط على mainecraft، ثم تثبيتها على الجهاز وتسجيل الدخول بالطريقة العادية، ويمكنك بعدها الاستمتاع ماين كرافت التعليمية، كما أن الطلاب يمكنها استخدامها في مسابقة مدرستي تبرمج.

مسابقة مدرستي تبرمج

تقدم وزارة التعليم العالي بالسعودية على انطلاق مسابقة مدرستي تبرمج وذلك منذ عام 1443، وذلك حتى يصبح جميع الجيل الجديد في المملكة العربية السعودية ذات قدرة على الإبداع والابتكار وحل المشاكل في الحياة بشكل عملي من خلال المهارات التكنولوجيا.