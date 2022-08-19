مميزات وتحديثات جديد للعبة فورت نايت دراغون بول

قامت الشركة بإطلاق العديد من التحديثات الجديد على لعبة فورت نايت دراغون بول، وأهتم جميع الأطفال وأولياء أمورهم بتلك التحديثات على اللعبة، وقاموا بالبحث عن تلك التحديثات وتنزيلها لأبنائهم للاستفادة والاستمتاع بها وقضاء أوقات ممتعة مع اللعبة، وتحديثات فورت نايت دراغون بول شملت العديد من التغييرات الجديدة التي طالت اللعبة، وبذلك أصبحت لعبة جديدة كليًا يجب التعرف عليها ومعرفتها وتنزيل التحديث الخاص بها حتى يمكن للأطفال اللعب والاستفادة منها.

تحديثات لعبة فورت نايت دراغون بول الجديد

تغييرات عامة حدثت في اللعبة بعد التحديث تتمثل في الآتي:

ستظهر الإعلانات الخاصة بقدوم الصديق بصفة متكررة لبعض اللاعبين في فورت نايت.

ستجد بعض اللاعبين يأتيه عدة نوافذ منبثقة منها إشعار تم قبول الصديق وذلك عند إطلاق فورت نايت لأول مرة.

سيصبح اللعبون ليس لديهم إمكانية على تبديل الجهاز المستخدم في الدردشة الصوتية.

لا يمكن للاعبين في Bs5 استخدام عناصر وتعيينها إلا بعد التشغيل الإبداعي باستخدام الزر موجب l2.

سيتوقف معالج bro من العمل بشكل سليم بعد الجولة الأولى أو فيما بين الجولات، وإذا تم القيام بضبطه على أنه غير مرئي فقد يصير مرئي في بعض الجوالات الأخرى.

توجد مجموعة من الخيارات مفقودة وغير موحدة في جهاز bro mover ومن بينها السرعة.

بسبب وجود مشاكل تتعلق في التوافق مع بعض وحدات معالجة الرسوم مع بعض برامج التشغيل الأقدم فقد يساهم ذلك في أداء منخفض وعدم رؤية بالنسبة لمستخدمي الأندرويد.

الاستفادة من تحديثات اللعبة

للاستفادة من تحديث اللعبة والاستمتاع بها فيجب التعرف على الضوابط والأحكام الخاصة بها، ثم القيام بتنزيلها والتعرف على التغيير والتحديث الذي طالها حتى يمكن اللعب بها والاستمتاع.