مميزات هواتف سامسونج

سامسونج هي شركة متخصصة في صناعة الآلات الذكية ويتمثل هذه الآلات في الساعات وأدوات المنزل الذكية من مكيفات وغسالات ولكن أشهر الآلات الذكية الخاصة بشركة سامسونج هي الهواتف الذكية، ويوجد لشركة سامسونج العديد من المميزات لهواتفها الذكية ومواصفات أيضاً رائعة.

مواصفات هواتف سامسونج الحديثة

وحدة التخزين: 128/256 جيجا.

الرامات: 8 جيجا رام.

المعالج: ثماني النواة 5G 778G Snapdragon تكنولوجيا 6 نانو.

الكاميرا: 108+12+5+5 ميجا بكسل، الكاميرا الأماميّة 32 ميجا بكسل.

نظام التشغيل: أندرويد

الشاشة: 6.7 بوصة بدقة تصل إلى 2400×1080.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

مميزات الأجهزة الخاصة بشركة سامسونج