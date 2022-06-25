مميزات هواتف سامسونج
سامسونج هي شركة متخصصة في صناعة الآلات الذكية ويتمثل هذه الآلات في الساعات وأدوات المنزل الذكية من مكيفات وغسالات ولكن أشهر الآلات الذكية الخاصة بشركة سامسونج هي الهواتف الذكية، ويوجد لشركة سامسونج العديد من المميزات لهواتفها الذكية ومواصفات أيضاً رائعة.
مواصفات هواتف سامسونج الحديثة
- وحدة التخزين: 128/256 جيجا.
- الرامات: 8 جيجا رام.
- المعالج: ثماني النواة 5G 778G Snapdragon تكنولوجيا 6 نانو.
- الكاميرا: 108+12+5+5 ميجا بكسل، الكاميرا الأماميّة 32 ميجا بكسل.
- نظام التشغيل: أندرويد
- الشاشة: 6.7 بوصة بدقة تصل إلى 2400×1080.
- البطارية: 5000 مللي أمبير.
مميزات الأجهزة الخاصة بشركة سامسونج
- رخيصة السعر وفي متناول يد الجميع.
- أداء مناسب جدًا بالنسبة للسعر.
- كاميرات هواتف سامسونج عالية الدقة.
- بطارية الهاتف تستطيع الصمود لفترات طويلة جدًا.
- يوجد في الهواتف الخاصة بها مستشعرات بصمة الإصبع.
- يوجد أيضًا بصمة الوجه.
- سهولة التعامل مع هواتف سامسونج.
- يوجد مع الهاتف وجه زجاجي مما يعطي للهاتف مظهر راقي.
- سريع في الاستخدام.
- يستطيع الكثير من فئة اللاعبين اللعب على هواتف سامسونج بدون أي مشكلة لأن هواتف سامسونج من الهواتف القوية والتي تدعم جميع الألعاب بشكل جيد.
- يوجد خاصية مميزة في هواتف سامسونج للأطفال وهي خاصية samsung kids التي تمنح للأطفال العاب خفيفة على عقولهم وهي واحدة من أهم المميزات في نوعية هواتف سامسونج الحديثة لأنها لا تعمل على التأثير في عقول الأطفال بالسلب.
- يوجد في سامسونج خاصية الرقابة الأبوية أيضًا و هي مميزة للحفاظ علي الاطفال من مشاكل الإنترنت.