مميزات هاتف Galaxy S23 أحدث موبايل بتصميم وامكانيات فريدة هاتف بكاميرا 200 ميجابيكسل

يعد هاتف جالاكسي s23 أحد أفضل هواتف الأندرويد المطروحة هذا العام، بمناسبة صدور هذا الاصدار، قامت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية بتقديم عدد من العروض المتنوعة على هاتف الجلاكسي الخاص بها، كما قامت سامسونج بالعمل على تطويره وتزويده بأحدث الإمكانيات، إذا تصل سعة البطارية إلى 5000 أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية القلم الذكي spen، ومزود بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم، إذا يعد أول حدث unpacked لهذا العام.

مواصفات هاتف بأسعار مناسبة Galaxy S23

يتمتع جهاز جالاكسي s23 بعدد من المزايا، ومن أهم مواصفات الجهاز مايلي :

الكاميرا الخلفية 4 كاميرات خلفية وهى: الرئيسية تعمل بدقة 20 ميجابكسل، تم تزويدها بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدد 2 كاميرا مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية تعمل بدقة 12 ميجابكسل، تعمل هذه التقنية على الضبط التلقائي للصورة، إذا يمكن تصوير فيديو بدقة عالية +HDR10 بدقة 4K. ذاكرة الهاتف تصل ذاكرة هاتف سامسونج Galaxy S23 سعة 8 أو 12 جيجابايت، وكذلك ذاكرة التخزين الداخلية تصل إلى 1 تيرابايت. بطارية الهاتف يعتمد بقاء هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra أطول فترة ممكنة على البطارية العملاقة التى تصل قوتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة، وكذلك تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S23

بلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra داخل المملكة السعودية الى ما يقارب من 5199 ريال سعودي.

مميزات هاتف جالاكسي s23

هناك أكثر من خاصية يتمتع بها جهاز سامسونج Galaxy S23 Ultra منها:

تم تزويده بشبكات الجيل الخامس 5G وشبكات Wi-Fi 6E وتقنية الدفع الإلكتروني NFC وكذلك تقنية البلوتوث 5.3 وتقنية UWB.

كما تقوم شاشة هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra على دعم خاصية Vision Booster التي تعد الأكثر ذكاء، إذا يمكن ضبط درجة اللون وتباين الشاشة في ثلاثة ظروف إضاءة مختلفة.