تقنية

مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022 يأتي مدعوماً بـ شاشة من نوع OLED وبطارية ضخمة سعتها 5000 ميلي أمبير

نعيم الشامي

يأتي هاتف موتورولا الجديد 2022 حاملاً العديد من المميزات وخصوصا شاشته الرائدة و ودعمه لبطارية ضخمة مع خاصية الشحن السريع، حيث تدعم مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022 شاشة كبيرة الحجم من نوع OLED وحجمها 6.6 أنش بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ووضع حماية العين والوضع الليلي تقديم 1 مليار لون، وبالانتقال إلى خاصية الشحن السريع في موتورولا ايدج فإن أحد أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد هي سعة البطارية الضخمة والتي تصل إلى 5000 ميلي أمبير وقدرة الشحن السريع تبلغ 30 واط، ومن المتوقع أن يكون نظام التشغيل في التحديث القادم أندرويد 13 بينما الحالي هو أندرويد 12، وربما يكون التحديث القادم بحال تم اعتماده أحد أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد.

مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022

أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022 والسعر والمواصفات

  1. طول الهاتف 160.9 مم وعرضه 74.2 مم وسمكه 8 مم ووزنه 170 جرام.

    مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022
    مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022
  2. ظهر هاتف Motorola Edge وإطاره الجانبي تمت صناعتهما بواسطة البلاستيك.
  3. من أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد أن شبكة اتصال الـ 5G مدعومة في الجهاز، حيث تصل سرعة الإنترنت حتى 4.6 جيجابايت.
  4. معدل تحديث الشاشة يبلغ 144 هرتز، وكثافة البيكسلات تبلغ 399 بكسل في كل إنش.
  5. معالج موتورولا ايدج من نوع MediaTek Dimensity 1050 بـ معمارية تبلغ 6 نانومتر، و المعالج ثماني النواة بالترددات التالية: ثنائي النواة 2.5 جيجاهرتز، وسداسي النواة 2.0 جيجاهرتز
  6. الكاميرات في هاتف  موتورولا الجديد 2022 عددها ثلاث بدقة 50 و13 و2 ميجابكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل.
  7. مميزات هاتف موتورولا الجديد
    مميزات هاتف موتورولا الجديد

    مدعوم بمستشعر بصمة الإصبع ويكون مدمج بالشاشة.

    هاتف موتورولا الجديد 2022
    هاتف موتورولا الجديد 2022
  8. يحتوي الهاتف على مستشعرات البوصلة والتقارب والتسارع والبارومتر والجيروسكوب.
  9. سعر هاتف موتورولا الجديد 2022 يبلغ 500 دولار أمريكي.

شاشة هاتف موتورولا الجديد 2022

نوعها OLED
حجمها 6.6 انش
دقتها 2400×1080 بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 399 بكسل في كل إنش
أبعادها 20:9
معدل تحديث الشاشة 144 هرتز
مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022
هاتف موتورولا الجديد 2022

معالج هاتف موتورولا الجديد 2022

نوعه MediaTek Dimensity 1050
المعمارية 6 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G610 MC3
الرامات 8 GB
ذاكرة التخزين الداخلية  256 GB
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 12 (أندرويد 13 في التحديث القادم)
مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022
مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022

كاميرا هاتف موتورولا الجديد 2022

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MB
الكاميرا (2) 13  MB
الكاميرا (3) 2 MB
الكاميرا الأمامية 32 MB
هاتف موتورولا الجديد 2022
مميزات هاتف موتورولا الجديد

شاحن وبطارية هاتف موتورولا الجديد 2022

الشحن 30 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة
مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022
مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022

Motorola Edge 2022 price

سعره في السعودية 1870 ريال
سعره في المغرب 5100 درهم
سعره في مصر  9500 جنيه
سعره في الجزائر 70500 دينار
سعره في أنحاء العالم 500 دولار أمريكي

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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.


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تعليق 1
  1. سقاي امحمد يقول

    السلام عليكم ان جامي خدمة بلاسيرونس يقولو عندي 18نيوم في 2013م سح عيطولي حوست عللمنسب ماسبتوش

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