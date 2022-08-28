مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022 يأتي مدعوماً بـ شاشة من نوع OLED وبطارية ضخمة سعتها 5000 ميلي أمبير

يأتي هاتف موتورولا الجديد 2022 حاملاً العديد من المميزات وخصوصا شاشته الرائدة و ودعمه لبطارية ضخمة مع خاصية الشحن السريع، حيث تدعم مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022 شاشة كبيرة الحجم من نوع OLED وحجمها 6.6 أنش بالإضافة إلى تقنية +HDR10 ووضع حماية العين والوضع الليلي تقديم 1 مليار لون، وبالانتقال إلى خاصية الشحن السريع في موتورولا ايدج فإن أحد أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد هي سعة البطارية الضخمة والتي تصل إلى 5000 ميلي أمبير وقدرة الشحن السريع تبلغ 30 واط، ومن المتوقع أن يكون نظام التشغيل في التحديث القادم أندرويد 13 بينما الحالي هو أندرويد 12، وربما يكون التحديث القادم بحال تم اعتماده أحد أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد.

أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 2022 والسعر والمواصفات

طول الهاتف 160.9 مم وعرضه 74.2 مم وسمكه 8 مم ووزنه 170 جرام. ظهر هاتف Motorola Edge وإطاره الجانبي تمت صناعتهما بواسطة البلاستيك. من أهم مميزات هاتف موتورولا الجديد أن شبكة اتصال الـ 5G مدعومة في الجهاز، حيث تصل سرعة الإنترنت حتى 4.6 جيجابايت. معدل تحديث الشاشة يبلغ 144 هرتز، وكثافة البيكسلات تبلغ 399 بكسل في كل إنش. معالج موتورولا ايدج من نوع MediaTek Dimensity 1050 بـ معمارية تبلغ 6 نانومتر، و المعالج ثماني النواة بالترددات التالية: ثنائي النواة 2.5 جيجاهرتز، وسداسي النواة 2.0 جيجاهرتز الكاميرات في هاتف موتورولا الجديد 2022 عددها ثلاث بدقة 50 و13 و2 ميجابكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل. مدعوم بمستشعر بصمة الإصبع ويكون مدمج بالشاشة. يحتوي الهاتف على مستشعرات البوصلة والتقارب والتسارع والبارومتر والجيروسكوب. سعر هاتف موتورولا الجديد 2022 يبلغ 500 دولار أمريكي.

شاشة هاتف موتورولا الجديد 2022

نوعها OLED حجمها 6.6 انش دقتها 2400×1080 بكسل FHD كثافة البيكسلات فيها 399 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9 معدل تحديث الشاشة 144 هرتز

معالج هاتف موتورولا الجديد 2022

نوعه MediaTek Dimensity 1050 المعمارية 6 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Mali-G610 MC3 الرامات 8 GB ذاكرة التخزين الداخلية 256 GB الذاكرة الخارجية لا يدعم نظام التشغيل اندرويد 12 (أندرويد 13 في التحديث القادم)

كاميرا هاتف موتورولا الجديد 2022

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MB الكاميرا (2) 13 MB الكاميرا (3) 2 MB الكاميرا الأمامية 32 MB

شاحن وبطارية هاتف موتورولا الجديد 2022

الشحن 30 واط نوعها ليثيوم بو سعتها 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

Motorola Edge 2022 price

سعره في السعودية 1870 ريال سعره في المغرب 5100 درهم سعره في مصر 9500 جنيه سعره في الجزائر 70500 دينار سعره في أنحاء العالم 500 دولار أمريكي

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