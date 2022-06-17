لمحبي أيفون.. مميزات نظام تشغيل ios 16 الجديد كليا من أبل

أعلنت شركة أبل عن نظام التشغيل الأحدث والجديد كليا ios 16، وذلك في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2022 وتحديدا بعد نهاية كلمة المؤتمر الافتتاحية، وقد تم إتاحة نظام التشغيل للمطورين كي يقوموا بتجربة المميزات الجديدة التي يحتوي عليها هذا النظام وكذلك كي يقوموا بدمج هذه المميزات في التطبيقات الخاصة بهم، ولذلك يعتبر هذا عرضا مبكرا للنظام الجديد قبل طرحه بشكل رسمي، وإليكم أهم مميزات ios 16.

مميزات نظام التشغيل الجديد IOS 16

تتوفر المميزات التالية في نظام التشغيل الجديد من أبل IOS 16:

يمكن في النظام الجديد ios 16 تغيير مكان عرض التاريخ والخط الخاص به في شاشة القفل وكذلك اللغة والألوان.

تم كذلك توفير ميزة جديدة وهي إمكانية استخراج النصوص من مقاطع الفيديو، وكذلك يمكن عمل copy لها وذلك في حال كان النص ظاهرا.

يدعم نظام ios 16 ميزة فتح القفل عن طريق بصمة الوجه، ويمكن استخدامها على شاشة القفل أيضا.

لا تظهر الإشعارات في حالة تفعيل خاصية عدم الإزعاج، وفي هذه الحالة تظهر الإشعارات إذا قام المستخدم بالسحب للأسفل.

نظام ios 16 من أبل

تم أيضا إضافة ميزة جديدة في نظام ios 16 وهي ميزة أخبار أبل والتي يمكن للمستخدم من خلالها أن يتعرف على أحدث الأخبار الرياضية عن طريق عرضها على شاشة الجهاز، بالإضافة إلى العديد من التحديثات الأخرى في نشر الصور ومشاركتها مع الآخرين.